Baza: в Москве подросток измазал фекалиями площадку перед квартирой Мизулиной

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Подросток в Москве измазал площадку перед квартирой Мизулиной, за это он хотел получить 500 долларов
Подросток в Москве измазал площадку перед квартирой Мизулиной, за это он хотел получить 500 долларов Фото:

В Москве подросток измазал фекалиями площадку перед квартирой главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. За это действие ему обещали выплатить 500 долларов.

«В Москве подросток измазал фекалиями площадку перед квартирой, в которой зарегистрирована Екатерина Мизулина. За это ему обещали заплатить 500 долларов», — сообщил telegram-канал Baza. Задание на вандализм он получил в Telegram.

«Парень состоял в одном из экстремистских чатов, связанных с Украиной, где предложили крупную сумму денег за то, чтобы нахулиганить в доме, где я якобы живу. <...> Заказчики снабдили парня инструкциями», — заявила глава Лиги безопасного интернета. По словам Мизулиной, в том же чате распространялись также агрессивные угрозы насилия в ее адрес.

На подростка оформили административное дело. Его отец был оштрафован за неисполнение родительских обязанностей.

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В Москве подросток измазал фекалиями площадку перед квартирой главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. За это действие ему обещали выплатить 500 долларов. «В Москве подросток измазал фекалиями площадку перед квартирой, в которой зарегистрирована Екатерина Мизулина. За это ему обещали заплатить 500 долларов», — сообщил telegram-канал Baza. Задание на вандализм он получил в Telegram. «Парень состоял в одном из экстремистских чатов, связанных с Украиной, где предложили крупную сумму денег за то, чтобы нахулиганить в доме, где я якобы живу. <...> Заказчики снабдили парня инструкциями», — заявила глава Лиги безопасного интернета. По словам Мизулиной, в том же чате распространялись также агрессивные угрозы насилия в ее адрес. На подростка оформили административное дело. Его отец был оштрафован за неисполнение родительских обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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