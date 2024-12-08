Baza: в Москве подросток измазал фекалиями площадку перед квартирой Мизулиной

В Москве подросток измазал фекалиями площадку перед квартирой главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. За это действие ему обещали выплатить 500 долларов.
«В Москве подросток измазал фекалиями площадку перед квартирой, в которой зарегистрирована Екатерина Мизулина. За это ему обещали заплатить 500 долларов», — сообщил telegram-канал Baza. Задание на вандализм он получил в Telegram.
«Парень состоял в одном из экстремистских чатов, связанных с Украиной, где предложили крупную сумму денег за то, чтобы нахулиганить в доме, где я якобы живу. <...> Заказчики снабдили парня инструкциями», — заявила глава Лиги безопасного интернета. По словам Мизулиной, в том же чате распространялись также агрессивные угрозы насилия в ее адрес.
На подростка оформили административное дело. Его отец был оштрафован за неисполнение родительских обязанностей.
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