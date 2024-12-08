Команда Трампа потребовала от Ермака разрешить переговоры с Россией

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Ермаку предъявили ультиматум Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Команда избранного 47-го президента США Дональда Трампа предъявила главе офиса президента Украины Андрею Ермаку требование отменить указ о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил источник в офисе президента Украины.

«Теперь офис президента должен решить эту проблему, чтобы продемонстрировать готовность к переговорному треку», — сообщил источник, его слова передает украинский telegram-канал «Резидент». Однако официального подтверждения этому требованию пока нет.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский встречался с будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже. На встрече также присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. После этого Трамп заявил о том, что Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией.

4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Указ был опубликован в официальном интернет-представительстве украинского лидера.

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Команда избранного 47-го президента США Дональда Трампа предъявила главе офиса президента Украины Андрею Ермаку требование отменить указ о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил источник в офисе президента Украины. «Теперь офис президента должен решить эту проблему, чтобы продемонстрировать готовность к переговорному треку», — сообщил источник, его слова передает украинский telegram-канал «Резидент». Однако официального подтверждения этому требованию пока нет. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский встречался с будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже. На встрече также присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. После этого Трамп заявил о том, что Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Указ был опубликован в официальном интернет-представительстве украинского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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