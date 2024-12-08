В мире Команда Трампа потребовала от Ермака разрешить переговоры с Россией 08 декабря 2024 в 15:50 Размер текста - 17 + Ермаку предъявили ультиматум Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Команда избранного 47-го президента США Дональда Трампа предъявила главе офиса президента Украины Андрею Ермаку требование отменить указ о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил источник в офисе президента Украины. «Теперь офис президента должен решить эту проблему, чтобы продемонстрировать готовность к переговорному треку», — сообщил источник, его слова передает украинский telegram-канал «Резидент». Однако официального подтверждения этому требованию пока нет. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский встречался с будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже. На встрече также присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. После этого Трамп заявил о том, что Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Указ был опубликован в официальном интернет-представительстве украинского лидера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Команда избранного 47-го президента США Дональда Трампа предъявила главе офиса президента Украины Андрею Ермаку требование отменить указ о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил источник в офисе президента Украины. «Теперь офис президента должен решить эту проблему, чтобы продемонстрировать готовность к переговорному треку», — сообщил источник, его слова передает украинский telegram-канал «Резидент». Однако официального подтверждения этому требованию пока нет. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский встречался с будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже. На встрече также присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. После этого Трамп заявил о том, что Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Указ был опубликован в официальном интернет-представительстве украинского лидера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям