Команда Трампа потребовала от Ермака разрешить переговоры с Россией

Команда избранного 47-го президента США Дональда Трампа предъявила главе офиса президента Украины Андрею Ермаку требование отменить указ о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил источник в офисе президента Украины.
«Теперь офис президента должен решить эту проблему, чтобы продемонстрировать готовность к переговорному треку», — сообщил источник, его слова передает украинский telegram-канал «Резидент». Однако официального подтверждения этому требованию пока нет.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский встречался с будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже. На встрече также присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. После этого Трамп заявил о том, что Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией.
4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Указ был опубликован в официальном интернет-представительстве украинского лидера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.