Тюменец насмерть сбил свердловского пенсионера. Фото

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Госавтоинспекторы и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Госавтоинспекторы и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего Фото:

На трассе около Туринской Слободы (Свердловская область) водитель из Тюмени на Ford Focus насмерть сбил 85-летнего пенсионера. По словам водителя, пешеход появился внезапно, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Водитель, двигаясь со стороны Туринской Слободы в направлении села Байкалово, совершил наезд на пешехода. Мужчина шел по правой полосе проезжей части в попутном направлении движению транспортного средства. Он был в темной одежде без световозвращающих элементов», — говорится в telegram-канале ведомства. Пенсионер скончался на месте ДТП до приезда скорой.

Водитель пояснил инспекторам, что не увидел неожиданно появившегося пешехода. В момент ДТП мужчина был трезв. Госавтоинспекция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится расследование.

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На трассе около Туринской Слободы (Свердловская область) водитель из Тюмени на Ford Focus насмерть сбил 85-летнего пенсионера. По словам водителя, пешеход появился внезапно, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Водитель, двигаясь со стороны Туринской Слободы в направлении села Байкалово, совершил наезд на пешехода. Мужчина шел по правой полосе проезжей части в попутном направлении движению транспортного средства. Он был в темной одежде без световозвращающих элементов», — говорится в telegram-канале ведомства. Пенсионер скончался на месте ДТП до приезда скорой. Водитель пояснил инспекторам, что не увидел неожиданно появившегося пешехода. В момент ДТП мужчина был трезв. Госавтоинспекция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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