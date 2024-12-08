На трассе около Туринской Слободы (Свердловская область) водитель из Тюмени на Ford Focus насмерть сбил 85-летнего пенсионера. По словам водителя, пешеход появился внезапно, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Водитель, двигаясь со стороны Туринской Слободы в направлении села Байкалово, совершил наезд на пешехода. Мужчина шел по правой полосе проезжей части в попутном направлении движению транспортного средства. Он был в темной одежде без световозвращающих элементов», — говорится в telegram-канале ведомства. Пенсионер скончался на месте ДТП до приезда скорой.
Водитель пояснил инспекторам, что не увидел неожиданно появившегося пешехода. В момент ДТП мужчина был трезв. Госавтоинспекция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится расследование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.