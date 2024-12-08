Сирийская армия при поддержке Эрдогана начала вторжение на севере страны

Поддерживаемая Турцией сирийская армия начала вторжение на севере страны, в провинции Манбидж. Правительственные войска взяли под контроль 80% района.
«Мы очень близки к победе в борьбе против РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана). Как воздушные, так и наземные силы продолжают отбирать Манбидж у боевиков», — говорится в докладе турецкого телеканала TRT Haber. Сирийская национальная армия (СНА) взяла под свой контроль уже 80% Манбиджа.
В конце ноября текущего года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Террористы захватили несколько населенных пунктов и закрепились на позициях. На данный момент боевики взяли под контроль радио и телевидение в центре Дамаска. Россия оказывает поддержку правительственным войскам. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.
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