Сирийская армия при поддержке Эрдогана начала вторжение на севере страны

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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, оружие, вооружение, война, Сирия
Армия Сирии при поддержке Анкары начала вторжение на севере страны Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Поддерживаемая Турцией сирийская армия начала вторжение на севере страны, в провинции Манбидж. Правительственные войска взяли под контроль 80% района.

«Мы очень близки к победе в борьбе против РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана). Как воздушные, так и наземные силы продолжают отбирать Манбидж у боевиков», — говорится в докладе турецкого телеканала TRT Haber. Сирийская национальная армия (СНА) взяла под свой контроль уже 80% Манбиджа.

В конце ноября текущего года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Террористы захватили несколько населенных пунктов и закрепились на позициях. На данный момент боевики взяли под контроль радио и телевидение в центре Дамаска. Россия оказывает поддержку правительственным войскам. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.

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Поддерживаемая Турцией сирийская армия начала вторжение на севере страны, в провинции Манбидж. Правительственные войска взяли под контроль 80% района. «Мы очень близки к победе в борьбе против РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана). Как воздушные, так и наземные силы продолжают отбирать Манбидж у боевиков», — говорится в докладе турецкого телеканала TRT Haber. Сирийская национальная армия (СНА) взяла под свой контроль уже 80% Манбиджа. В конце ноября текущего года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Террористы захватили несколько населенных пунктов и закрепились на позициях. На данный момент боевики взяли под контроль радио и телевидение в центре Дамаска. Россия оказывает поддержку правительственным войскам. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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