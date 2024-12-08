Сирийская армия при поддержке Эрдогана начала вторжение на севере страны

08 декабря 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Армия Сирии при поддержке Анкары начала вторжение на севере страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Поддерживаемая Турцией сирийская армия начала вторжение на севере страны, в провинции Манбидж. Правительственные войска взяли под контроль 80% района. «Мы очень близки к победе в борьбе против РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана). Как воздушные, так и наземные силы продолжают отбирать Манбидж у боевиков», — говорится в докладе турецкого телеканала TRT Haber. Сирийская национальная армия (СНА) взяла под свой контроль уже 80% Манбиджа. В конце ноября текущего года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Террористы захватили несколько населенных пунктов и закрепились на позициях. На данный момент боевики взяли под контроль радио и телевидение в центре Дамаска. Россия оказывает поддержку правительственным войскам. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поддерживаемая Турцией сирийская армия начала вторжение на севере страны, в провинции Манбидж. Правительственные войска взяли под контроль 80% района. «Мы очень близки к победе в борьбе против РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана). Как воздушные, так и наземные силы продолжают отбирать Манбидж у боевиков», — говорится в докладе турецкого телеканала TRT Haber. Сирийская национальная армия (СНА) взяла под свой контроль уже 80% Манбиджа. В конце ноября текущего года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Террористы захватили несколько населенных пунктов и закрепились на позициях. На данный момент боевики взяли под контроль радио и телевидение в центре Дамаска. Россия оказывает поддержку правительственным войскам. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.