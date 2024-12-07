07 декабря 2024

В Березовском двое мужчин загорелись во время работы в цистерне

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи изъяли жидкость, которой рабочие обрабатывали цистерну (архивное фото)
Следователи изъяли жидкость, которой рабочие обрабатывали цистерну (архивное фото) Фото:

В Березовском (Свердловская область) 7 декабря двое рабочих получили серьезные ожоги во время обезжиривания внутренней части цистерны перед ее окраской в районе Западной промзоны. В емкости произошел хлопок, после чего одежда рабочих загорелась. О происшествии сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«7 декабря поступило сообщение о травмировании производстве двух работников при выполнении работ по обезжириванию цистерны перед ее окраской. Пострадавшие получили обширные ожоги, сейчас им оказывается необходимая помощь в больнице», — сообщил Шульга. Следователи организовали проверку на предмет наличия признаков статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, хлопок спровоцировал пожар. Выбравшихся из цистерны рабочих потушили коллеги. Следователи изъяли фрагменты обгоревшей одежды и образцы жидкости, которой обрабатывали цистерну. Силовики опрашивают очевидцев и руководство организации.

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В Березовском (Свердловская область) 7 декабря двое рабочих получили серьезные ожоги во время обезжиривания внутренней части цистерны перед ее окраской в районе Западной промзоны. В емкости произошел хлопок, после чего одежда рабочих загорелась. О происшествии сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «7 декабря поступило сообщение о травмировании производстве двух работников при выполнении работ по обезжириванию цистерны перед ее окраской. Пострадавшие получили обширные ожоги, сейчас им оказывается необходимая помощь в больнице», — сообщил Шульга. Следователи организовали проверку на предмет наличия признаков статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, хлопок спровоцировал пожар. Выбравшихся из цистерны рабочих потушили коллеги. Следователи изъяли фрагменты обгоревшей одежды и образцы жидкости, которой обрабатывали цистерну. Силовики опрашивают очевидцев и руководство организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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