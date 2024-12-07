В Березовском двое мужчин загорелись во время работы в цистерне

В Березовском (Свердловская область) 7 декабря двое рабочих получили серьезные ожоги во время обезжиривания внутренней части цистерны перед ее окраской в районе Западной промзоны. В емкости произошел хлопок, после чего одежда рабочих загорелась. О происшествии сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
«7 декабря поступило сообщение о травмировании производстве двух работников при выполнении работ по обезжириванию цистерны перед ее окраской. Пострадавшие получили обширные ожоги, сейчас им оказывается необходимая помощь в больнице», — сообщил Шульга. Следователи организовали проверку на предмет наличия признаков статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, хлопок спровоцировал пожар. Выбравшихся из цистерны рабочих потушили коллеги. Следователи изъяли фрагменты обгоревшей одежды и образцы жидкости, которой обрабатывали цистерну. Силовики опрашивают очевидцев и руководство организации.
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