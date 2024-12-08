Сирийская оппозиция заявила об экстренной процедуре передачи власти

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) заявила о работе над процессом срочной передачи власти в Сирии. Об этом сообщил член политического комитета НКОРС Анас аль-Абда.
«Мы работаем над реализацией резолюции 2254 СБ ООН, чтобы немедленно начать переходный период. Действующее правительство призвано продолжать исполнять свои обязанности, пока не начнется надлежащий переходный процесс», — заявил Анас аль-Абда. Его слова передает ТАСС.
Ранее действующий президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне разгоревшегося конфликта в стране. Вслед за ним массово покидают город мирные жители и военные. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.
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