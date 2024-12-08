Армия и оружие Сирийская оппозиция заявила об экстренной процедуре передачи власти 08 декабря 2024 в 16:43 Размер текста - 17 + В Сирии хотят начать процесс передачи власти после побега Башара Асада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) заявила о работе над процессом срочной передачи власти в Сирии. Об этом сообщил член политического комитета НКОРС Анас аль-Абда. «Мы работаем над реализацией резолюции 2254 СБ ООН, чтобы немедленно начать переходный период. Действующее правительство призвано продолжать исполнять свои обязанности, пока не начнется надлежащий переходный процесс», — заявил Анас аль-Абда. Его слова передает ТАСС. Новость по теме Улетел в Москву, Африку или погиб: где сейчас находится Башар Асад Ранее действующий президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне разгоревшегося конфликта в стране. Вслед за ним массово покидают город мирные жители и военные. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) заявила о работе над процессом срочной передачи власти в Сирии. Об этом сообщил член политического комитета НКОРС Анас аль-Абда. «Мы работаем над реализацией резолюции 2254 СБ ООН, чтобы немедленно начать переходный период. Действующее правительство призвано продолжать исполнять свои обязанности, пока не начнется надлежащий переходный процесс», — заявил Анас аль-Абда. Его слова передает ТАСС. Ранее действующий президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне разгоревшегося конфликта в стране. Вслед за ним массово покидают город мирные жители и военные. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям