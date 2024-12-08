В МИД РФ рассказали о последнем желании Асада по Сирии

Президент Сирии Башар Асад принял решение уйти в отставку после переговоров с участниками вооруженного конфликта в стране. Асад уже покинул страну, поручив осуществить передачу власти мирным путем, сообщили в министерстве иностранных дел России.
«В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», — написали в telegram-канале ведомства. Там также добавили, что Россия не принимала участие в переговорах.
В Сирии 8 декабря обострился военный конфликт. В результате этого глава государства Башар Асад экстренно покинул столицу страны Дамаск, после чего гражданские лица также начали массово покидать город. В интернете ходят слухи, что Асад мог улететь в Москву, Африку, ОАЭ или вовсе погибнуть в авиакатастрофе. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
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