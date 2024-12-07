Мороз в 29 градусов обрушится на Челябинскую область

08 декабря 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Самые сильные морозы будут в низинах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь на понедельник, 9 декабря, жителей Челябинской области ожидает сильное похолодание — до 29 градусов мороза. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «В ночь на понедельник жителей области ожидает сильное похолодание, особенно в низинах, где температура может опуститься до 29 градусов мороза. На остальной территории региона минусовые температуры будут колебаться от 17 до 22 градусов», — отмечают метеорологи. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области предупредили водителей о возможном осложнении дорожной обстановки из-за резкого похолодания. Особую осторожность следует проявлять тем, кто собирается отправиться на загородные трассы, где температура обычно ниже на несколько градусов. Водителям советуют зарядить телефоны и заправить полные баки топлива. Днем в регионе потеплеет, но ожидаются порывы ветра сайт «Гисметео» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на понедельник, 9 декабря, жителей Челябинской области ожидает сильное похолодание — до 29 градусов мороза. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «В ночь на понедельник жителей области ожидает сильное похолодание, особенно в низинах, где температура может опуститься до 29 градусов мороза. На остальной территории региона минусовые температуры будут колебаться от 17 до 22 градусов», — отмечают метеорологи. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области предупредили водителей о возможном осложнении дорожной обстановки из-за резкого похолодания. Особую осторожность следует проявлять тем, кто собирается отправиться на загородные трассы, где температура обычно ниже на несколько градусов. Водителям советуют зарядить телефоны и заправить полные баки топлива.