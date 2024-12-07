07 декабря 2024

Мороз в 29 градусов обрушится на Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, природа, мороз, куржак
Самые сильные морозы будут в низинах Фото:

В ночь на понедельник, 9 декабря, жителей Челябинской области ожидает сильное похолодание — до 29 градусов мороза. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».

«В ночь на понедельник жителей области ожидает сильное похолодание, особенно в низинах, где температура может опуститься до 29 градусов мороза. На остальной территории региона минусовые температуры будут колебаться от 17 до 22 градусов», — отмечают метеорологи.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области предупредили водителей о возможном осложнении дорожной обстановки из-за резкого похолодания. Особую осторожность следует проявлять тем, кто собирается отправиться на загородные трассы, где температура обычно ниже на несколько градусов. Водителям советуют зарядить телефоны и заправить полные баки топлива.

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В ночь на понедельник, 9 декабря, жителей Челябинской области ожидает сильное похолодание — до 29 градусов мороза. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «В ночь на понедельник жителей области ожидает сильное похолодание, особенно в низинах, где температура может опуститься до 29 градусов мороза. На остальной территории региона минусовые температуры будут колебаться от 17 до 22 градусов», — отмечают метеорологи. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области предупредили водителей о возможном осложнении дорожной обстановки из-за резкого похолодания. Особую осторожность следует проявлять тем, кто собирается отправиться на загородные трассы, где температура обычно ниже на несколько градусов. Водителям советуют зарядить телефоны и заправить полные баки топлива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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