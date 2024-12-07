Мужчина угрожал продавцам и забрал деньги из кассы
В Тюмени вечером 6 декабря грабитель забрал деньги из кассы магазина на улице Барнаульской. На кадрах, размещенных в соцсети, неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение и бросился на продавцов.
«В тюменском магазине „СветлоеТемное“ на Барнаульской, 60а произошло ограбление. Нападавший, угрожая ножом, забрал деньги из кассы и скрылся», — сообщается в telegram-канале «Тюмень с огоньком».
На кадры попал и соучастник ограбления. Он ждал на улице и следил, чтобы в магазин никто не зашел. Оба были в масках. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД региона. Ответ ожидается.
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