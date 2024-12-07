07 декабря 2024
06 декабря 2024

В Тюмени грабитель, угрожая ножом, напал на продавцов магазина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина угрожал продавцам и забрал деньги из кассы
Мужчина угрожал продавцам и забрал деньги из кассы Фото:

В Тюмени вечером 6 декабря грабитель забрал деньги из кассы магазина на улице Барнаульской. На кадрах, размещенных в соцсети, неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение и бросился на продавцов.

«В тюменском магазине „СветлоеТемное“ на Барнаульской, 60а произошло ограбление. Нападавший, угрожая ножом, забрал деньги из кассы и скрылся», — сообщается в telegram-канале «Тюмень с огоньком».

На кадры попал и соучастник ограбления. Он ждал на улице и следил, чтобы в магазин никто не зашел. Оба были в масках. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД региона. Ответ ожидается.

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В Тюмени вечером 6 декабря грабитель забрал деньги из кассы магазина на улице Барнаульской. На кадрах, размещенных в соцсети, неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение и бросился на продавцов. «В тюменском магазине „СветлоеТемное“ на Барнаульской, 60а произошло ограбление. Нападавший, угрожая ножом, забрал деньги из кассы и скрылся», — сообщается в telegram-канале «Тюмень с огоньком». На кадры попал и соучастник ограбления. Он ждал на улице и следил, чтобы в магазин никто не зашел. Оба были в масках. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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