Нетаньяху заявил, что действия Израиля привели к смене власти в Сирии

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Биньямин Нетаньяху заявил, что будет следить за ситуацией в Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Власть в Сирии сменилась из-за того, что Израиль на протяжение последних месяцев наносил удары по Ирану и «Хезболле». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, приехав на границу Сирии.

«Режим [президента Сирии Башара] Асада пал в результате наших ударов по Ирану и „Хезболле“, его главным сторонникам», — заявил Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит telegram-канал агентства Al Jazeera.

Также Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии открывает для Иерусалима новые возможности. Какие, он не стал говорить. По его словам, сейчас Израиль будет крайне внимательно следит за ситуацией в регионе.

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Власть в Сирии сменилась из-за того, что Израиль на протяжение последних месяцев наносил удары по Ирану и «Хезболле». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, приехав на границу Сирии. «Режим [президента Сирии Башара] Асада пал в результате наших ударов по Ирану и „Хезболле“, его главным сторонникам», — заявил Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит telegram-канал агентства Al Jazeera. Также Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии открывает для Иерусалима новые возможности. Какие, он не стал говорить. По его словам, сейчас Израиль будет крайне внимательно следит за ситуацией в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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