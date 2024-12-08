Нетаньяху заявил, что действия Израиля привели к смене власти в Сирии

08 декабря 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху заявил, что будет следить за ситуацией в Сирии Фото: U.S. Department of State новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Власть в Сирии сменилась из-за того, что Израиль на протяжение последних месяцев наносил удары по Ирану и «Хезболле». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, приехав на границу Сирии. «Режим [президента Сирии Башара] Асада пал в результате наших ударов по Ирану и „Хезболле“, его главным сторонникам», — заявил Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит telegram-канал агентства Al Jazeera. Также Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии открывает для Иерусалима новые возможности. Какие, он не стал говорить. По его словам, сейчас Израиль будет крайне внимательно следит за ситуацией в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власть в Сирии сменилась из-за того, что Израиль на протяжение последних месяцев наносил удары по Ирану и «Хезболле». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, приехав на границу Сирии. «Режим [президента Сирии Башара] Асада пал в результате наших ударов по Ирану и „Хезболле“, его главным сторонникам», — заявил Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит telegram-канал агентства Al Jazeera. Также Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии открывает для Иерусалима новые возможности. Какие, он не стал говорить. По его словам, сейчас Израиль будет крайне внимательно следит за ситуацией в регионе.