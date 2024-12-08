Нетаньяху заявил, что действия Израиля привели к смене власти в Сирии

Власть в Сирии сменилась из-за того, что Израиль на протяжение последних месяцев наносил удары по Ирану и «Хезболле». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, приехав на границу Сирии.
«Режим [президента Сирии Башара] Асада пал в результате наших ударов по Ирану и „Хезболле“, его главным сторонникам», — заявил Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит telegram-канал агентства Al Jazeera.
Также Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии открывает для Иерусалима новые возможности. Какие, он не стал говорить. По его словам, сейчас Израиль будет крайне внимательно следит за ситуацией в регионе.
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