07 декабря 2024

Тюменские спасатели нашли на пожаре тело погибшего. Видео

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В сгоревшей бане спасатели обнаружили тело человека
В сгоревшей бане спасатели обнаружили тело человека Фото:

В селе Петрунькино Тюменской области днем 8 декабря загорелась баня. Прибывшие на место происшествия специалисты ГУ МЧС обнаружили тело человека.

«8 декабря в четвертом часу дня поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице Полевой в селе Петрунькино Нижнетавдинского муниципального района. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пожар ликвидирован на площади в девять квадратных метров — горела баня. Причина произошедшего устанавливается.

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В селе Петрунькино Тюменской области днем 8 декабря загорелась баня. Прибывшие на место происшествия специалисты ГУ МЧС обнаружили тело человека. «8 декабря в четвертом часу дня поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице Полевой в селе Петрунькино Нижнетавдинского муниципального района. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожар ликвидирован на площади в девять квадратных метров — горела баня. Причина произошедшего устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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