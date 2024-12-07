В сгоревшей бане спасатели обнаружили тело человека
В селе Петрунькино Тюменской области днем 8 декабря загорелась баня. Прибывшие на место происшествия специалисты ГУ МЧС обнаружили тело человека.
«8 декабря в четвертом часу дня поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице Полевой в селе Петрунькино Нижнетавдинского муниципального района. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пожар ликвидирован на площади в девять квадратных метров — горела баня. Причина произошедшего устанавливается.
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