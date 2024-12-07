Власти ХМАО пообещали помощь в продвижении местных брендов за пределами региона

Югорские бренды будет продвигать цифровая платформа, пообещал Кухарук
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал создание цифровой платформы для продвижения местных предпринимательских брендов. Об это глава региона рассказал во время пресс-подхода на ярмарке «Товары земли Югорской».
«Это позволит небольшим предприятиям и семейному бизнесу выйти на российский и международный уровень. Сегодня мы над этим работам», — заключил губернатор.
Он добавил, что во время общения с предпринимателями на ярмарке получил множество предложений по улучшению мер их поддержки. Глава региона заверил, что эти предложения будут учтены окружным правительством.
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