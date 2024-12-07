07 декабря 2024
06 декабря 2024

Власти ХМАО пообещали помощь в продвижении местных брендов за пределами региона

Губернатор ХМАО анонсировал создание цифровой платформы для бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские бренды будет продвигать цифровая платформа, пообещал Кухарук
Югорские бренды будет продвигать цифровая платформа, пообещал Кухарук Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал создание цифровой платформы для продвижения местных предпринимательских брендов. Об это глава региона рассказал во время пресс-подхода на ярмарке «Товары земли Югорской».

«Это позволит небольшим предприятиям и семейному бизнесу выйти на российский и международный уровень. Сегодня мы над этим работам», — заключил губернатор.

Он добавил, что во время общения с предпринимателями на ярмарке получил множество предложений по улучшению мер их поддержки. Глава региона заверил, что эти предложения будут учтены окружным правительством.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал создание цифровой платформы для продвижения местных предпринимательских брендов. Об это глава региона рассказал во время пресс-подхода на ярмарке «Товары земли Югорской». «Это позволит небольшим предприятиям и семейному бизнесу выйти на российский и международный уровень. Сегодня мы над этим работам», — заключил губернатор. Он добавил, что во время общения с предпринимателями на ярмарке получил множество предложений по улучшению мер их поддержки. Глава региона заверил, что эти предложения будут учтены окружным правительством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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