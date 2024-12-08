Трамп назвал условие, при котором США выйдут из НАТО

США покинут НАТО, если не будут выполняться условия финансовых обязательств со стороны других стран-участников альянса. Об этом сообщил новоизбранный президент Штатов Дональд Трамп.
«Если они будут платить по счетам — абсолютно [точно покинем НАТО]», — сказал Трамп в беседе с NBC News. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, останутся ли США в составе Североатлантического альянса.
Дональд Трамп, который уже был президентом США (2017-2021), вновь одержал победу на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Он стал первым политиком в США с XIX века, которому удалось вновь занять пост в Белом доме после четырехлетнего перерыва. Инаугурация нового главы Штатов состоится 20 января.
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