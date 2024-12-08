Трамп назвал условие, при котором США выйдут из НАТО

Трамп: США останутся в НАТО, если члены альянса будут поддерживать взносы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп заявил, что США останутся в НАТО, если члены альянса смогут поддерживать взносы
Дональд Трамп заявил, что США останутся в НАТО, если члены альянса смогут поддерживать взносы Фото:

США покинут НАТО, если не будут выполняться условия финансовых обязательств со стороны других стран-участников альянса. Об этом сообщил новоизбранный президент Штатов Дональд Трамп.

«Если они будут платить по счетам — абсолютно [точно покинем НАТО]», — сказал Трамп в беседе с NBC News. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, останутся ли США в составе Североатлантического альянса.

Дональд Трамп, который уже был президентом США (2017-2021), вновь одержал победу на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Он стал первым политиком в США с XIX века, которому удалось вновь занять пост в Белом доме после четырехлетнего перерыва. Инаугурация нового главы Штатов состоится 20 января. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США покинут НАТО, если не будут выполняться условия финансовых обязательств со стороны других стран-участников альянса. Об этом сообщил новоизбранный президент Штатов Дональд Трамп. «Если они будут платить по счетам — абсолютно [точно покинем НАТО]», — сказал Трамп в беседе с NBC News. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, останутся ли США в составе Североатлантического альянса. Дональд Трамп, который уже был президентом США (2017-2021), вновь одержал победу на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Он стал первым политиком в США с XIX века, которому удалось вновь занять пост в Белом доме после четырехлетнего перерыва. Инаугурация нового главы Штатов состоится 20 января. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...