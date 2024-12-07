В Копейске Челябинской области 8 декабря под колесами иномарки погиб 10-летний ребенок. Он перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На улице Одесской, 6а водитель автомобиля „Форд Фокус“ совершил наезд на несовершеннолетнего. По предварительным данным, он перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», — прокомментировали ДТП в областном ведомстве.
Полицейские уточнили: ДТП произошло в 17:45 — уже стемнело. На одежде потерпевшего не было световозвращающих элементов. Ребенок был не один: его сопровождал старший брат. Подробности случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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