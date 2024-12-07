В Копейске насмерть сбили перебегавшего дорогу 10-летнего ребенка. Видео

08 декабря 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске Челябинской области 8 декабря под колесами иномарки погиб 10-летний ребенок. Он перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На улице Одесской, 6а водитель автомобиля „Форд Фокус“ совершил наезд на несовершеннолетнего. По предварительным данным, он перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», — прокомментировали ДТП в областном ведомстве. Полицейские уточнили: ДТП произошло в 17:45 — уже стемнело. На одежде потерпевшего не было световозвращающих элементов. Ребенок был не один: его сопровождал старший брат. Подробности случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске Челябинской области 8 декабря под колесами иномарки погиб 10-летний ребенок. Он перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На улице Одесской, 6а водитель автомобиля „Форд Фокус“ совершил наезд на несовершеннолетнего. По предварительным данным, он перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», — прокомментировали ДТП в областном ведомстве. Полицейские уточнили: ДТП произошло в 17:45 — уже стемнело. На одежде потерпевшего не было световозвращающих элементов. Ребенок был не один: его сопровождал старший брат. Подробности случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.