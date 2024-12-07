07 декабря 2024

В Копейске насмерть сбили перебегавшего дорогу 10-летнего ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте Фото:

В Копейске Челябинской области 8 декабря под колесами иномарки погиб 10-летний ребенок. Он перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На улице Одесской, 6а водитель автомобиля „Форд Фокус“ совершил наезд на несовершеннолетнего. По предварительным данным, он перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», — прокомментировали ДТП в областном ведомстве.

Полицейские уточнили: ДТП произошло в 17:45 — уже стемнело. На одежде потерпевшего не было световозвращающих элементов. Ребенок был не один: его сопровождал старший брат. Подробности случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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В Копейске Челябинской области 8 декабря под колесами иномарки погиб 10-летний ребенок. Он перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На улице Одесской, 6а водитель автомобиля „Форд Фокус“ совершил наезд на несовершеннолетнего. По предварительным данным, он перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», — прокомментировали ДТП в областном ведомстве. Полицейские уточнили: ДТП произошло в 17:45 — уже стемнело. На одежде потерпевшего не было световозвращающих элементов. Ребенок был не один: его сопровождал старший брат. Подробности случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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