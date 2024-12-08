Президент Республики Сербской Додик попал в больницу

Президент Республики Сербской, Милорад Додик, был госпитализирован в Белграде для проведения операции на пищеводе и желудке. Об этом сообщила канцелярия лидера боснийских сербов.
«Президент Республики Сербской Милорад Додик был обследован сегодня, 8 декабря 2024 года, во второй половине дня в Белграде, после чего госпитализирован. Согласно предварительному диагнозу, после необходимых подготовительных процедур планируется операция на пищеводе и желудке», — сообщает канцелярия президента.
Подробности состояния здоровья Додика и характер предстоящих медицинских процедур пока не разглашаются. Предварительные меры и диагностика были проведены в одной из клиник Белграда.
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