Президент Республики Сербской Додик попал в больницу

08 декабря 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Милорад Додик госпитализирован, ему предстоит операция Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Республики Сербской, Милорад Додик, был госпитализирован в Белграде для проведения операции на пищеводе и желудке. Об этом сообщила канцелярия лидера боснийских сербов. «Президент Республики Сербской Милорад Додик был обследован сегодня, 8 декабря 2024 года, во второй половине дня в Белграде, после чего госпитализирован. Согласно предварительному диагнозу, после необходимых подготовительных процедур планируется операция на пищеводе и желудке», — сообщает канцелярия президента. Подробности состояния здоровья Додика и характер предстоящих медицинских процедур пока не разглашаются. Предварительные меры и диагностика были проведены в одной из клиник Белграда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Республики Сербской, Милорад Додик, был госпитализирован в Белграде для проведения операции на пищеводе и желудке. Об этом сообщила канцелярия лидера боснийских сербов. «Президент Республики Сербской Милорад Додик был обследован сегодня, 8 декабря 2024 года, во второй половине дня в Белграде, после чего госпитализирован. Согласно предварительному диагнозу, после необходимых подготовительных процедур планируется операция на пищеводе и желудке», — сообщает канцелярия президента. Подробности состояния здоровья Додика и характер предстоящих медицинских процедур пока не разглашаются. Предварительные меры и диагностика были проведены в одной из клиник Белграда.