08 декабря 2024

Президент Республики Сербской Додик попал в больницу

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Санкт-Петербургский экономический форум 2024. Сбор гостей на пленарную сессию ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург , додик милорад
Милорад Додик госпитализирован, ему предстоит операция Фото:

Президент Республики Сербской, Милорад Додик, был госпитализирован в Белграде для проведения операции на пищеводе и желудке. Об этом сообщила канцелярия лидера боснийских сербов.

«Президент Республики Сербской Милорад Додик был обследован сегодня, 8 декабря 2024 года, во второй половине дня в Белграде, после чего госпитализирован. Согласно предварительному диагнозу, после необходимых подготовительных процедур планируется операция на пищеводе и желудке», — сообщает канцелярия президента.

Подробности состояния здоровья Додика и характер предстоящих медицинских процедур пока не разглашаются. Предварительные меры и диагностика были проведены в одной из клиник Белграда.

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Президент Республики Сербской, Милорад Додик, был госпитализирован в Белграде для проведения операции на пищеводе и желудке. Об этом сообщила канцелярия лидера боснийских сербов. «Президент Республики Сербской Милорад Додик был обследован сегодня, 8 декабря 2024 года, во второй половине дня в Белграде, после чего госпитализирован. Согласно предварительному диагнозу, после необходимых подготовительных процедур планируется операция на пищеводе и желудке», — сообщает канцелярия президента. Подробности состояния здоровья Додика и характер предстоящих медицинских процедур пока не разглашаются. Предварительные меры и диагностика были проведены в одной из клиник Белграда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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