Байден призвал привлечь Асада к ответственности

09 декабря 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Джо Байдену доложили, что Асад находится в Москве Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Соединенные Штаты получили информацию, что экс-президент Сирии Башар Асад находится в Москве. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме. По его словам, Асада нужно привлечь к ответственности. «Мы не уверены где он [Асад] находится, есть информация, что он в Москве <…> Асада следует привлечь к ответственности», — сказал Байден. Трансляция его выступления на фоне событий в Сирии ведется на официальном сайте Белого дома. Башар Асад, бывший президент Сирии, вместе с семьей приехал в Москву, где им было предоставлено убежище на гуманитарных основаниях, сообщает источник из Кремля, передает MK.RU. После проведения ряда переговоров с участниками вооруженного конфликта в Сирии, президент Асад принял решение уйти в отставку и покинул страну. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. В своем заявлении Москва также призывает все заинтересованные стороны к прекращению насильственных действий и решению конфликта посредством диалога. Утром 8 декабря военные формирования вооруженной оппозиции взяли под контроль столицу Дамаск, объявив о своем контроле над территорией всей республики, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты получили информацию, что экс-президент Сирии Башар Асад находится в Москве. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме. По его словам, Асада нужно привлечь к ответственности. «Мы не уверены где он [Асад] находится, есть информация, что он в Москве <…> Асада следует привлечь к ответственности», — сказал Байден. Трансляция его выступления на фоне событий в Сирии ведется на официальном сайте Белого дома. Башар Асад, бывший президент Сирии, вместе с семьей приехал в Москву, где им было предоставлено убежище на гуманитарных основаниях, сообщает источник из Кремля, передает MK.RU. После проведения ряда переговоров с участниками вооруженного конфликта в Сирии, президент Асад принял решение уйти в отставку и покинул страну. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. В своем заявлении Москва также призывает все заинтересованные стороны к прекращению насильственных действий и решению конфликта посредством диалога. Утром 8 декабря военные формирования вооруженной оппозиции взяли под контроль столицу Дамаск, объявив о своем контроле над территорией всей республики, пишет RT.