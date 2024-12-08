08 декабря 2024

Эрдоган назвал ближайшие месяцы решающими для Турции и мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Эрдоган сделал заявление на встрече с молодежью Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность ближайших двух-трех месяцев для международной обстановки и для Турции. Он выразил это мнение во время встречи с молодежью в Газиантепе, а информацию передал телеканал TRT Haber. При этом Эрдоган не уточнил, какие именно процессы он имеет в виду.

«Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны. Мы как Турция делаем все возможное и передаем свои месседжи соответствующим образом», — сказал турецкий лидер. Он также отметил важность изменений в управлении США после прихода к власти администрации избранного президента Дональда Трампа, что может существенно повлиять на международные отношения. Однако подробности о конкретных шагах, которые планирует предпринять Анкара, президент не раскрыл.

Эрдоган отметил, что в современном мире существует лишь два государственных деятеля, которые занимают свои посты на протяжении значительного времени. Как указал Эрдоган, к таким фигурам относится он сам и президент России Владимир Путин, оба из которых удерживают власть более двадцати лет.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность ближайших двух-трех месяцев для международной обстановки и для Турции. Он выразил это мнение во время встречи с молодежью в Газиантепе, а информацию передал телеканал TRT Haber. При этом Эрдоган не уточнил, какие именно процессы он имеет в виду. «Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны. Мы как Турция делаем все возможное и передаем свои месседжи соответствующим образом», — сказал турецкий лидер. Он также отметил важность изменений в управлении США после прихода к власти администрации избранного президента Дональда Трампа, что может существенно повлиять на международные отношения. Однако подробности о конкретных шагах, которые планирует предпринять Анкара, президент не раскрыл. Эрдоган отметил, что в современном мире существует лишь два государственных деятеля, которые занимают свои посты на протяжении значительного времени. Как указал Эрдоган, к таким фигурам относится он сам и президент России Владимир Путин, оба из которых удерживают власть более двадцати лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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