Эрдоган назвал ближайшие месяцы решающими для Турции и мира

09 декабря 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Эрдоган сделал заявление на встрече с молодежью Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность ближайших двух-трех месяцев для международной обстановки и для Турции. Он выразил это мнение во время встречи с молодежью в Газиантепе, а информацию передал телеканал TRT Haber. При этом Эрдоган не уточнил, какие именно процессы он имеет в виду. «Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны. Мы как Турция делаем все возможное и передаем свои месседжи соответствующим образом», — сказал турецкий лидер. Он также отметил важность изменений в управлении США после прихода к власти администрации избранного президента Дональда Трампа, что может существенно повлиять на международные отношения. Однако подробности о конкретных шагах, которые планирует предпринять Анкара, президент не раскрыл. Эрдоган отметил, что в современном мире существует лишь два государственных деятеля, которые занимают свои посты на протяжении значительного времени. Как указал Эрдоган, к таким фигурам относится он сам и президент России Владимир Путин, оба из которых удерживают власть более двадцати лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность ближайших двух-трех месяцев для международной обстановки и для Турции. Он выразил это мнение во время встречи с молодежью в Газиантепе, а информацию передал телеканал TRT Haber. При этом Эрдоган не уточнил, какие именно процессы он имеет в виду. «Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны. Мы как Турция делаем все возможное и передаем свои месседжи соответствующим образом», — сказал турецкий лидер. Он также отметил важность изменений в управлении США после прихода к власти администрации избранного президента Дональда Трампа, что может существенно повлиять на международные отношения. Однако подробности о конкретных шагах, которые планирует предпринять Анкара, президент не раскрыл. Эрдоган отметил, что в современном мире существует лишь два государственных деятеля, которые занимают свои посты на протяжении значительного времени. Как указал Эрдоган, к таким фигурам относится он сам и президент России Владимир Путин, оба из которых удерживают власть более двадцати лет.