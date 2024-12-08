08 декабря 2024

Al Watan: больница «Аль-Мувасат» в Дамаске переполнена ранеными

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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Больница «Аль-Мувасат» в Дамаске переполнена пострадавшими Фото:
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Отделение скорой помощи больницы «Аль-Мувасат» в Дамаске сталкивается с серьезными трудностями из-за переполненности и нехватки медицинского персонала и лекарственных средств. Об этом сообщает сирийская газета Al Watan, ссылаясь на слова декана медицинского факультета Университета Дамаска, доктора Раида Абу Харба.

«Больница переполнена пострадавшими от огнестрельных ранений, а также небрежного обращения со взрывчатыми веществами. Наблюдается отсутствие специалистов, особенно рентгенологов, а также медсестер, также нет уборщиков и дезинфекторов, есть острая нехватка лекарств», — цитирует декана газета Al Watan.

Согласно сообщениям очевидцев, в Дамаске и Латакии происходят акты поджога и мародерства. В интернете распространяются видеозаписи, на которых, по утверждению пользователей, зафиксированы последствия поджогов и грабежи в Центральном банке Дамаска, передает RT. Кроме того, из Латакии поступают сообщения о поджоге полицейского участка. Также сообщается, что неизвестные лица выносят имущество из административного здания города.

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Отделение скорой помощи больницы «Аль-Мувасат» в Дамаске сталкивается с серьезными трудностями из-за переполненности и нехватки медицинского персонала и лекарственных средств. Об этом сообщает сирийская газета Al Watan, ссылаясь на слова декана медицинского факультета Университета Дамаска, доктора Раида Абу Харба. «Больница переполнена пострадавшими от огнестрельных ранений, а также небрежного обращения со взрывчатыми веществами. Наблюдается отсутствие специалистов, особенно рентгенологов, а также медсестер, также нет уборщиков и дезинфекторов, есть острая нехватка лекарств», — цитирует декана газета Al Watan. Согласно сообщениям очевидцев, в Дамаске и Латакии происходят акты поджога и мародерства. В интернете распространяются видеозаписи, на которых, по утверждению пользователей, зафиксированы последствия поджогов и грабежи в Центральном банке Дамаска, передает RT. Кроме того, из Латакии поступают сообщения о поджоге полицейского участка. Также сообщается, что неизвестные лица выносят имущество из административного здания города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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