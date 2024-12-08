08 декабря 2024

Когда свердловчан ждут сильные морозы

В Свердловской области ожидается сильное похолодание к 14 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозы продлятся недолго, но будут интенсивными
Морозы продлятся недолго, но будут интенсивными Фото:

В Свердловской области прогнозируются сильные морозы с 14 по 16 декабря. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В пятницу на Средний Урал выйдет южный циклон, который сформируется на холодном фронте в районе Поволжья. В тылу циклона очень вероятно интенсивное, но кратковременное (на 14-16 декабря) вторжение арктической воздушной массы с ощутимым похолоданием», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ранее URA.RU писало об очередной оттепели в регионе. В столице Урала 9 декабря прогнозируется до -7 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области прогнозируются сильные морозы с 14 по 16 декабря. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В пятницу на Средний Урал выйдет южный циклон, который сформируется на холодном фронте в районе Поволжья. В тылу циклона очень вероятно интенсивное, но кратковременное (на 14-16 декабря) вторжение арктической воздушной массы с ощутимым похолоданием», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее URA.RU писало об очередной оттепели в регионе. В столице Урала 9 декабря прогнозируется до -7 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...