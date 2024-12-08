Когда свердловчан ждут сильные морозы

Морозы продлятся недолго, но будут интенсивными
В Свердловской области прогнозируются сильные морозы с 14 по 16 декабря. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В пятницу на Средний Урал выйдет южный циклон, который сформируется на холодном фронте в районе Поволжья. В тылу циклона очень вероятно интенсивное, но кратковременное (на 14-16 декабря) вторжение арктической воздушной массы с ощутимым похолоданием», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ранее URA.RU писало об очередной оттепели в регионе. В столице Урала 9 декабря прогнозируется до -7 градусов.
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