08 декабря 2024

Фотограф из Пермского края попал в топ-2 на международном конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Автор вошел в топ-4 лучших фотографов конкурса
Автор вошел в топ-4 лучших фотографов конкурса Фото:

Фотография Виталия Суслова из Чусового (Пермский край) заняла второе место в международном конкурсе «35AWARDS» в номинации «Белый цвет». Этим фотограф поделился в своей соцсети «ВКонтакте».

«По результатам основного голосования моя фотография „Белым-бело“ вошла в топ-2 лучших фотографий конкурса. Также два кадра из этой серии вошли в топ-350. Пустячок, а приятно!», — поделился Виталий Суслов.

На конкурсе приняли участие 2023 человека из 75 стран и 629 городов. В общей сложности на конкурс была подано 8439 фотографий.

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Фотография Виталия Суслова из Чусового (Пермский край) заняла второе место в международном конкурсе «35AWARDS» в номинации «Белый цвет». Этим фотограф поделился в своей соцсети «ВКонтакте». «По результатам основного голосования моя фотография „Белым-бело“ вошла в топ-2 лучших фотографий конкурса. Также два кадра из этой серии вошли в топ-350. Пустячок, а приятно!», — поделился Виталий Суслов. На конкурсе приняли участие 2023 человека из 75 стран и 629 городов. В общей сложности на конкурс была подано 8439 фотографий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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