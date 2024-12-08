Фотограф из Пермского края попал в топ-2 на международном конкурсе

Автор вошел в топ-4 лучших фотографов конкурса
Фотография Виталия Суслова из Чусового (Пермский край) заняла второе место в международном конкурсе «35AWARDS» в номинации «Белый цвет». Этим фотограф поделился в своей соцсети «ВКонтакте».
«По результатам основного голосования моя фотография „Белым-бело“ вошла в топ-2 лучших фотографий конкурса. Также два кадра из этой серии вошли в топ-350. Пустячок, а приятно!», — поделился Виталий Суслов.
На конкурсе приняли участие 2023 человека из 75 стран и 629 городов. В общей сложности на конкурс была подано 8439 фотографий.
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