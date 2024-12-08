Первый канал рассказал историю гибели челябинского младенца, набитого ветошью. Видео

Родители погибшего после родов младенца из Челябинска обратились на Первый канал

09 декабря 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

Родители погибшего младенца ищут справедливости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семья Ершовых из Челябинска, которая второй год добивается расследования смерти своего новорожденного сына, рассказала подробности своей трагедии журналистам Первого канала. Сюжет вошел в выпуск программы «Человек и закон». Родители считают, что врачи допустили ряд ошибок и подделали медицинские документы. «Он родился, ему поставили прививку [от гепатита В] и после этого началась реакция. Соответственно после того как уже пошла реакция, они подняли, видимо, документы, и увидели, что подпись отсутствует. Ну, а дальше пошел процесс исправления всей ситуации», — рассказал Первому каналу папа младенца Дмитрий о подделке подписи в разрешении на инъекцию. В программе также говорится, что сыну с третьей группой крови сделали переливание плазмы четвертой группы. К тому же исчезли рентгеновские снимки. Озвучена информация и о том, что оба легких новорожденного оказались порваны. Эксгумация тела показала отсутствие внутренних органов. Вместо них оно было набито тряпками. Как URA.RU писало ранее, источник агентства объяснил необходимость набить тело ветошью проведенными экспертизами. В ситуации с погибшим младенцем поручил разобраться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья Ершовых из Челябинска, которая второй год добивается расследования смерти своего новорожденного сына, рассказала подробности своей трагедии журналистам Первого канала. Сюжет вошел в выпуск программы «Человек и закон». Родители считают, что врачи допустили ряд ошибок и подделали медицинские документы. «Он родился, ему поставили прививку [от гепатита В] и после этого началась реакция. Соответственно после того как уже пошла реакция, они подняли, видимо, документы, и увидели, что подпись отсутствует. Ну, а дальше пошел процесс исправления всей ситуации», — рассказал Первому каналу папа младенца Дмитрий о подделке подписи в разрешении на инъекцию. В программе также говорится, что сыну с третьей группой крови сделали переливание плазмы четвертой группы. К тому же исчезли рентгеновские снимки. Озвучена информация и о том, что оба легких новорожденного оказались порваны. Эксгумация тела показала отсутствие внутренних органов. Вместо них оно было набито тряпками. Как URA.RU писало ранее, источник агентства объяснил необходимость набить тело ветошью проведенными экспертизами. В ситуации с погибшим младенцем поручил разобраться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.