Губернатор ХМАО запретит чиновникам отвечать отписками на обращения жителей

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук запретит подчиненным отвечать отписками на жалобы жителей, поданные через «Госуслуги». В проекте документа, размещенного на сайте правительстве, указано, что рекомендовано не использовать косвенные или формальные ответы на вопрос заявителя, давать ответы без конкретики или бездоказательно отрицать факт проблемы.
«При подготовке ответов исполнительных органов и учреждений на сообщения, направленные заявителями с использованием ПОС, рекомендуется не допускать следующие недочеты и ошибки.<..>Косвенный ответ на вопрос заявителя; отсутствие конкретики („вопрос взят на контроль“, „принято в обработку“ и тому подобное); отрицание факта проблемы без доказательств; формальный подход к ответу; отсутствие исчерпывающего ответа по существу сообщения<...>», — указано в приложении.
Ответственным за обращения граждан назначается департамент внутренней политики. Новация должна будет уберечь югорчан от переизбытка справочной информации с копированием выдержки из законодательства, употребления эмоционально окрашенных предложений, обвинений в адрес заявителя или назидательного тона ответа, а также оправдания своих действий или бездействия.
Чиновникам нельзя будет не здороваться, а также хамить и скрывать информацию. Запрещены ответы с ошибками, просторечиями и неуместными уточнениями. Нельзя не предоставить решение либо его альтернативу, отправлять ответ без мотивации заявителя на положительную оценку результатов рассмотрения его сообщений.
Законопроект находится на экспертизе. Сроки его принятия не уточняются.
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