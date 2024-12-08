08 декабря 2024

В Челябинске закупят новые трактора для уборки улиц

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад днем. Челябинск, трактор, снегопад
На городские улицы выйдут 12 новеньких машин Фото:

В Челябинске закупят 12 новеньких тракторов для уборки улиц. Об этом 9 декабря на аппаратном совещании у главы города Алексея Лошкина сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Для Челябинска планируется закупить 12 тракторов с навесным оборудованием на общую сумму около 240 миллионов рублей. Документы на закупку уже подготовлены», — отметил Ксензов.

По данным Ксензова, техника будет направлена в разные районы города. Ранее Лошкин поручил актуализировать подготовку и взять на контроль очистку выездов из дворов в связи с предстоящими снегопадами.

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В Челябинске закупят 12 новеньких тракторов для уборки улиц. Об этом 9 декабря на аппаратном совещании у главы города Алексея Лошкина сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «Для Челябинска планируется закупить 12 тракторов с навесным оборудованием на общую сумму около 240 миллионов рублей. Документы на закупку уже подготовлены», — отметил Ксензов. По данным Ксензова, техника будет направлена в разные районы города. Ранее Лошкин поручил актуализировать подготовку и взять на контроль очистку выездов из дворов в связи с предстоящими снегопадами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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