В Челябинске закупят новые трактора для уборки улиц

В Челябинске закупят 12 новеньких тракторов для уборки улиц. Об этом 9 декабря на аппаратном совещании у главы города Алексея Лошкина сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.
«Для Челябинска планируется закупить 12 тракторов с навесным оборудованием на общую сумму около 240 миллионов рублей. Документы на закупку уже подготовлены», — отметил Ксензов.
По данным Ксензова, техника будет направлена в разные районы города. Ранее Лошкин поручил актуализировать подготовку и взять на контроль очистку выездов из дворов в связи с предстоящими снегопадами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!