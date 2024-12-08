В Челябинске закупят новые трактора для уборки улиц

На городские улицы выйдут 12 новеньких машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске закупят 12 новеньких тракторов для уборки улиц. Об этом 9 декабря на аппаратном совещании у главы города Алексея Лошкина сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Для Челябинска планируется закупить 12 тракторов с навесным оборудованием на общую сумму около 240 миллионов рублей. Документы на закупку уже подготовлены», — отметил Ксензов.

По данным Ксензова, техника будет направлена в разные районы города. Ранее Лошкин поручил актуализировать подготовку и взять на контроль очистку выездов из дворов в связи с предстоящими снегопадами.