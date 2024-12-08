В Челябинске в доме №3 по улице Трубникова осушили подвал, а также настроили домовую сеть и тепло. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания, мэр города Алексей Лошкин потребовал взять на контроль остальные работы в проблемном доме.
«Мы помогли осушить подвал, настроили фактически внутри домовую сеть и КНС. Требую взять ситуацию на контроль, проработать планы и проследить, чтобы управляющая компания не забыла свои обязанности, дожидаясь капремонта», — заявил Лошкин.
Капремонт дома перенесли на 2025 год. Как уточнил вице-мэр Александр Астахов, совместно с прокуратурой Челябинска разработан план о проведении ремонта подъездов. Работы по восстановлению кровли также находятся в плане.
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