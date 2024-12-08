08 декабря 2024

В Челябинске осушили подвал проблемного дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Осушить подвал в проблемном доме помогла администрация города, заявил Лошкин
Осушить подвал в проблемном доме помогла администрация города, заявил Лошкин Фото:

В Челябинске в доме №3 по улице Трубникова осушили подвал, а также настроили домовую сеть и тепло. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания, мэр города Алексей Лошкин потребовал взять на контроль остальные работы в проблемном доме.

«Мы помогли осушить подвал, настроили фактически внутри домовую сеть и КНС. Требую взять ситуацию на контроль, проработать планы и проследить, чтобы управляющая компания не забыла свои обязанности, дожидаясь капремонта», — заявил Лошкин.

Капремонт дома перенесли на 2025 год. Как уточнил вице-мэр Александр Астахов, совместно с прокуратурой Челябинска разработан план о проведении ремонта подъездов. Работы по восстановлению кровли также находятся в плане.

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В Челябинске в доме №3 по улице Трубникова осушили подвал, а также настроили домовую сеть и тепло. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания, мэр города Алексей Лошкин потребовал взять на контроль остальные работы в проблемном доме. «Мы помогли осушить подвал, настроили фактически внутри домовую сеть и КНС. Требую взять ситуацию на контроль, проработать планы и проследить, чтобы управляющая компания не забыла свои обязанности, дожидаясь капремонта», — заявил Лошкин. Капремонт дома перенесли на 2025 год. Как уточнил вице-мэр Александр Астахов, совместно с прокуратурой Челябинска разработан план о проведении ремонта подъездов. Работы по восстановлению кровли также находятся в плане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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