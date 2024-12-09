Трамп назвал нелепым конфликт на Украине

У Трампа есть план, как закончить конфликт на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готовит концепцию, которая положит конец «нелепому конфликту» на Украине. Детали самой концепции он не раскрывает.
«Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этому нелепому конфликту», — сказал он. Информацию приводит New York Post.
Свой план по урегулированию конфликта разработала новая команда Трампа. Он предусматривает прекращение боевых действий на передовой. Детали — в материале URA.RU.
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