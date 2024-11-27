Генерал Кит Келлог предложил мирный план и стал спецпосланником Трампа: что о нем известно

Генерал в отставке Кит Келлог назначен на должность спецпосланника по Украине

28 ноября 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Келлог будет курировать урегулирование конфликта на Украине Фото: Zuma\TASS © URA.RU Новоизбранный президент США Дональд Трамп выбрал Кита Келлога на пост спецпосланника по Украине. Келлог, генерал в отставке с пророссийскими взглядами, будет курировать урегулирование конфликта на Украине. Он предложил план, который предусматривает прекращение боевых действий на Украине. Что известно о генерале и что он предложил для завершения конфликта — в материале URA.RU. Что известно о Ките Келлоге В 2017 году Келлог в течение недели был советником Трампа по нацбезопасности Фото: Zuma\TASS © URA.RU Джозеф Кит Келлог родился в 1944 года в штате Огайо США. Он окончил корпус подготовки офицеров запаса Университета Санта-Клары, служил в ВС США и был награжден за участие в войне во Вьетнаме Серебряной и Бронзовой звездами и медалями. После выхода в отставку в 2003 году Келлог работал в корпорации Oracle в качестве консультанта по внутренней безопасности. С 2003 по 2004 год Келлог занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации. С 2005 года был исполнительным вице-президентом CACI International. В 2009 году стало известно, что Келлогг приглашен на должность старшего вице-президента корпорации Cubic. В марте 2016 года кандидат в президенты Дональд Трамп назвал Кита Келлога в числе группы экспертов, которые в случае победы Трампа на выборах станут его внешнеполитическими советниками. В 2017 году Келлог в течение недели был советником Трампа по нацбезопасности, затем до апреля 2018-го был начальником штаба Совета национальной безопасности, после чего служил советником по нацбезопасности вице-президента США Майка Пенса вплоть до окончания срока полномочий администрации в январе 2021 года. Сейчас Келлогу 80 лет. Он женат, его супруга была офицером армии США. Как Трамп выбирал спецпосланника по Украине Другим потенциальным спецпосланником по Украине является Ричард Гренелл, бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки при Трампе. Один из собеседников Reuters , знакомый с рассмотрением кандидатуры Келлога, подчеркнул, что Гренелл все еще фаворит. Гренелл призывал создать автономные зоны в рамках мирного соглашения и выступил против принятия Украины в НАТО в ближайшем будущем. Позиция Келлога по ситуации на Украине Келлог призывал помогать Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Кит Келлог с начала спецоперации называл Украину «новой Сапартой» и призывал оказывать стране помощь. Зимой 2024 2023 года он назвал освобождение Соледара большим успехом ВС РФ. Летом 2024 года он позитивно оценивал действия украинских войск, но уже заявил, что конфликт не завершить военной победой. Тогда же он предлагал свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта. Речь шла о продолжении поставок оружия Киева только при условии старта переговоров. Москву, по задумке Келлога, предупредят об усилении поддержки Украины в случае любого отказа России от переговоров. Во время мирных переговоров должно быть достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта». Осенью 2024 года он предложил не вводить санкции против России, а решить конфликт договоренностями, пишет The Wall Street Journal. Что предложил Келлог для завершения конфликта на Украине Трамп положительно отреагировал на представленные ему предложения. Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает план по урегулированию конфликта на Украине, который включает условие о переговорах Киева с Москвой. Эту инициативу разработали его советники Кит Келлог и Фред Флейцемн. Согласно плану, в случае победы на выборах, Трамп предложит Украине новое вооружение только если Киев начнет мирные переговоры. Келлог уточнял, что Трамп положительно отреагировал на представленные ему предложения. По данным Reuters, реализация этих мирных предложений указывала бы на новую позицию США по вопросу конфликта на Украине. Однако она может вызвать сопротивление со стороны европейских союзников, а также вызвать споры внутри Республиканской партии бывшего президента США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выбрал Кита Келлога на пост спецпосланника по Украине. Келлог, генерал в отставке с пророссийскими взглядами, будет курировать урегулирование конфликта на Украине. Он предложил план, который предусматривает прекращение боевых действий на Украине. Что известно о генерале и что он предложил для завершения конфликта — в материале URA.RU. Джозеф Кит Келлог родился в 1944 года в штате Огайо США. Он окончил корпус подготовки офицеров запаса Университета Санта-Клары, служил в ВС США и был награжден за участие в войне во Вьетнаме Серебряной и Бронзовой звездами и медалями. После выхода в отставку в 2003 году Келлог работал в корпорации Oracle в качестве консультанта по внутренней безопасности. С 2003 по 2004 год Келлог занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации. С 2005 года был исполнительным вице-президентом CACI International. В 2009 году стало известно, что Келлогг приглашен на должность старшего вице-президента корпорации Cubic. В марте 2016 года кандидат в президенты Дональд Трамп назвал Кита Келлога в числе группы экспертов, которые в случае победы Трампа на выборах станут его внешнеполитическими советниками. В 2017 году Келлог в течение недели был советником Трампа по нацбезопасности, затем до апреля 2018-го был начальником штаба Совета национальной безопасности, после чего служил советником по нацбезопасности вице-президента США Майка Пенса вплоть до окончания срока полномочий администрации в январе 2021 года. Сейчас Келлогу 80 лет. Он женат, его супруга была офицером армии США. Другим потенциальным спецпосланником по Украине является Ричард Гренелл, бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки при Трампе. Один из собеседников Reuters, знакомый с рассмотрением кандидатуры Келлога, подчеркнул, что Гренелл все еще фаворит. Гренелл призывал создать автономные зоны в рамках мирного соглашения и выступил против принятия Украины в НАТО в ближайшем будущем. Кит Келлог с начала спецоперации называл Украину «новой Сапартой» и призывал оказывать стране помощь. Зимой 2024 2023 года он назвал освобождение Соледара большим успехом ВС РФ. Летом 2024 года он позитивно оценивал действия украинских войск, но уже заявил, что конфликт не завершить военной победой. Тогда же он предлагал свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта. Речь шла о продолжении поставок оружия Киева только при условии старта переговоров. Москву, по задумке Келлога, предупредят об усилении поддержки Украины в случае любого отказа России от переговоров. Во время мирных переговоров должно быть достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта». Осенью 2024 года он предложил не вводить санкции против России, а решить конфликт договоренностями, пишет The Wall Street Journal. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает план по урегулированию конфликта на Украине, который включает условие о переговорах Киева с Москвой. Эту инициативу разработали его советники Кит Келлог и Фред Флейцемн. Согласно плану, в случае победы на выборах, Трамп предложит Украине новое вооружение только если Киев начнет мирные переговоры. Келлог уточнял, что Трамп положительно отреагировал на представленные ему предложения. По данным Reuters, реализация этих мирных предложений указывала бы на новую позицию США по вопросу конфликта на Украине. Однако она может вызвать сопротивление со стороны европейских союзников, а также вызвать споры внутри Республиканской партии бывшего президента США.