Челябинский бизнесмен торговал подозрительным мороженым

09 декабря 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

У предпринимателя отсутствовали документы, гарантирующие безопасность молочной продукции Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Предприниматель из города Южноуральска Челябинской области продавал мороженое и замороженные десерты без регистрации и ветеринарных документов на продукцию, гарантирующих безопасность продукции. Об этом URA.RU сообщили 9 декабря в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Россельхознадзор установил в Челябинской области предпринимателя, который без регистрации торговал мороженым. Мороженое и замороженные молочные десерты являются подконтрольными госветнадзору товарами, соответственно, регистрация лиц обязательна», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Бизнесмен нарушил закон РФ № 4979-1 «О ветеринарии». Предпринимателя обязали в короткие сроки оформить все необходимые документы на мороженое и десерты, которые он намерен продавать людям. Мягкое мороженое жирностью 7,2%, прошедшее исследование в несуществующей лаборатории «Испытательный центр «Структура», ранее продавали в Челябинске. В реестре аккредитованных лабораторий такая не значится. Поэтому проведенные там испытания не могут гарантировать качество и безопасность продукта, пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель из города Южноуральска Челябинской области продавал мороженое и замороженные десерты без регистрации и ветеринарных документов на продукцию, гарантирующих безопасность продукции. Об этом URA.RU сообщили 9 декабря в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Россельхознадзор установил в Челябинской области предпринимателя, который без регистрации торговал мороженым. Мороженое и замороженные молочные десерты являются подконтрольными госветнадзору товарами, соответственно, регистрация лиц обязательна», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Бизнесмен нарушил закон РФ № 4979-1 «О ветеринарии». Предпринимателя обязали в короткие сроки оформить все необходимые документы на мороженое и десерты, которые он намерен продавать людям. Мягкое мороженое жирностью 7,2%, прошедшее исследование в несуществующей лаборатории «Испытательный центр «Структура», ранее продавали в Челябинске. В реестре аккредитованных лабораторий такая не значится. Поэтому проведенные там испытания не могут гарантировать качество и безопасность продукта, пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.