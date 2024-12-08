08 декабря 2024

Челябинский бизнесмен торговал подозрительным мороженым

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез и города, через благоустройство территории и инфраструктурные объекты, 15 лет фонтану. Пермь, купюра, стаканчик, мороженое, деньги, руки, рожок
У предпринимателя отсутствовали документы, гарантирующие безопасность молочной продукции Фото:

Предприниматель из города Южноуральска Челябинской области продавал мороженое и замороженные десерты без регистрации и ветеринарных документов на продукцию, гарантирующих безопасность продукции. Об этом URA.RU сообщили 9 декабря в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«Россельхознадзор установил в Челябинской области предпринимателя, который без регистрации торговал мороженым. Мороженое и замороженные молочные десерты являются подконтрольными госветнадзору товарами, соответственно, регистрация лиц обязательна», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Бизнесмен нарушил закон РФ № 4979-1 «О ветеринарии». Предпринимателя обязали в короткие сроки оформить все необходимые документы на мороженое и десерты, которые он намерен продавать людям.

Мягкое мороженое жирностью 7,2%, прошедшее исследование в несуществующей лаборатории «Испытательный центр «Структура», ранее продавали в Челябинске. В реестре аккредитованных лабораторий такая не значится. Поэтому проведенные там испытания не могут гарантировать качество и безопасность продукта, пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

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Предприниматель из города Южноуральска Челябинской области продавал мороженое и замороженные десерты без регистрации и ветеринарных документов на продукцию, гарантирующих безопасность продукции. Об этом URA.RU сообщили 9 декабря в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Россельхознадзор установил в Челябинской области предпринимателя, который без регистрации торговал мороженым. Мороженое и замороженные молочные десерты являются подконтрольными госветнадзору товарами, соответственно, регистрация лиц обязательна», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Бизнесмен нарушил закон РФ № 4979-1 «О ветеринарии». Предпринимателя обязали в короткие сроки оформить все необходимые документы на мороженое и десерты, которые он намерен продавать людям. Мягкое мороженое жирностью 7,2%, прошедшее исследование в несуществующей лаборатории «Испытательный центр «Структура», ранее продавали в Челябинске. В реестре аккредитованных лабораторий такая не значится. Поэтому проведенные там испытания не могут гарантировать качество и безопасность продукта, пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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