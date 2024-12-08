В Екатеринбурге возле «Гринвича» парализовано движение трамваев, работает реанимация

Движение встало утром (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Радищева утром 9 декабря встало движение трамваев. К одному из них приехала реанимация. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Затор из нескольких трамваев образовался возле ТЦ „Гринвич“. На место вызвали сотрудников скорой помощи. Кондукторы вышли на улицу и общаются с медиками», — пояснил собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую «Гортранса». Ответ будет опубликован, как только поступит.
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