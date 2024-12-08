08 декабря 2024

В Екатеринбурге возле «Гринвича» парализовано движение трамваев, работает реанимация

В Екатеринбурге на Радищева встало движение трамваев, приехала реанимация
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, проезжая часть, общественный транспорт, город, остановка общественного транспорта, улица радищева, электротранспорт, трамвай
Движение встало утром (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Радищева утром 9 декабря встало движение трамваев. К одному из них приехала реанимация. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Затор из нескольких трамваев образовался возле ТЦ „Гринвич“. На место вызвали сотрудников скорой помощи. Кондукторы вышли на улицу и общаются с медиками», — пояснил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую «Гортранса». Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на улице Радищева утром 9 декабря встало движение трамваев. К одному из них приехала реанимация. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Затор из нескольких трамваев образовался возле ТЦ „Гринвич“. На место вызвали сотрудников скорой помощи. Кондукторы вышли на улицу и общаются с медиками», — пояснил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую «Гортранса». Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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