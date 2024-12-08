В Екатеринбурге возле «Гринвича» парализовано движение трамваев, работает реанимация

В Екатеринбурге на Радищева встало движение трамваев, приехала реанимация

09 декабря 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Движение встало утром (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Радищева утром 9 декабря встало движение трамваев. К одному из них приехала реанимация. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Затор из нескольких трамваев образовался возле ТЦ „Гринвич“. На место вызвали сотрудников скорой помощи. Кондукторы вышли на улицу и общаются с медиками», — пояснил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую «Гортранса». Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Радищева утром 9 декабря встало движение трамваев. К одному из них приехала реанимация. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Затор из нескольких трамваев образовался возле ТЦ „Гринвич“. На место вызвали сотрудников скорой помощи. Кондукторы вышли на улицу и общаются с медиками», — пояснил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую «Гортранса». Ответ будет опубликован, как только поступит.