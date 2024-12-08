В Екатеринбурге пенсионерка продала квартиру и отдала 6 млн парню в балаклаве

09 декабря 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Старушка услышала от незнакомца пароль — «лампа» — и отдала миллионы (архивное фото) Фото: Александра Игнатюк © URA.RU В Екатеринбурге 76-летняя пенсионерка под руководством аферистов продала свою квартиру, а вырученные деньги и все свои накопления передала неизвестному парню в черной балаклаве. Подробности очередного мошенничества URA.RU рассказал источник. «Пожилой женщине позвонили по телефону неизвестные и припугнули тем, что она якобы ведет переговоры с Украиной. По привычной схеме они сначала вынудили ее отдать свою наличность — 420 тысяч рублей, а потом и вовсе убедили продать квартиру», — объяснил собеседник агентства. Пенсионерка срочно продала жилплощадь за 5,5 млн рублей. В агентстве недвижимости и в банке заподозрили, что она стала жертвой мошенников, но старушка усыпила бдительность специалистов: заявила, что у нее есть вторая квартиру, и две ей ни к чему. Вырученные деньги она уложила в полиэтиленовый пакет и передала неизвестному молодому человеку, который назвал пароль — «лампа». Парень был одет во все черное, на голове балаклава и капюшон.



В себя пожилая женщина пришла лишь тогда, когда настал срок съехать с квартиры, а лжеюристы и «сотрудники ФСБ» перестали выходить на связь. Догадавшись, что ее обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Общий ущерб, причиненный екатеринбурженке, составил 5,9 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 76-летняя пенсионерка под руководством аферистов продала свою квартиру, а вырученные деньги и все свои накопления передала неизвестному парню в черной балаклаве. Подробности очередного мошенничества URA.RU рассказал источник. «Пожилой женщине позвонили по телефону неизвестные и припугнули тем, что она якобы ведет переговоры с Украиной. По привычной схеме они сначала вынудили ее отдать свою наличность — 420 тысяч рублей, а потом и вовсе убедили продать квартиру», — объяснил собеседник агентства. Пенсионерка срочно продала жилплощадь за 5,5 млн рублей. В агентстве недвижимости и в банке заподозрили, что она стала жертвой мошенников, но старушка усыпила бдительность специалистов: заявила, что у нее есть вторая квартиру, и две ей ни к чему. Вырученные деньги она уложила в полиэтиленовый пакет и передала неизвестному молодому человеку, который назвал пароль — «лампа». Парень был одет во все черное, на голове балаклава и капюшон. В себя пожилая женщина пришла лишь тогда, когда настал срок съехать с квартиры, а лжеюристы и «сотрудники ФСБ» перестали выходить на связь. Догадавшись, что ее обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Общий ущерб, причиненный екатеринбурженке, составил 5,9 млн рублей.