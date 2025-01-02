02 января 2025

Многодетная свердловчанка ищет сотни тысяч ради спасения тяжело больного сына. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, усталость, боль, женщина, депрессия, закрывает лицо рукой, рука
Алена отчаялась и обратилась за помощью к общественности (архивное фото) Фото:

Рома Доль из Карпинска — младший в семье с тремя детьми — с рождения страдает детским церебральным параличом (ДЦП). Но несмотря на болезнь, старается не отставать от сверстников. Мальчику нужна дорогостоящая реабилитация, денег его родителям не хватает. Как помочь Роме — в материале URA.RU.

Роме 11 лет. На свет он появился сильно раньше установленного срока — за два месяца до предполагаемой даты родов. У его мамы Алены развилась преждевременная отслойка плаценты, и врачи провели кесарево сечение.

Рома родился на два месяца раньше запланированного
Рома родился на два месяца раньше запланированного

Вес Ромы при рождении был чуть больше килограмма. Медики даже не решались делать какие-либо прогнозы. Малыша поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Через два месяца Рому выписали. С несколькими диагнозами: органическое поражение ЦНС, перинатальная энцефалопатия и наружно-внутренняя гидроцефалия. ДЦП у него выявили лишь спустя время.

«Диагноз „спастический тетрапарез, связанный с детским церебральным параличом“, был поставлен Роме в возрасте одного года. В больнице говорили, что он обречен на постельный режим. И в первые два года Рома действительно лежал, не проявлял никаких эмоций, не реагировал на игрушки, у него не было жевательного рефлекса и он не мог самостоятельно двигаться», — поделилась Алена Доль.

Однако постепенно наметились изменения: ребенок стал более внимательным, возник интерес к окружающему миру. А когда с Ромой начали заниматься специалисты, он задвигался. «Рома сейчас отлично учится в общеобразовательной школе, а его социализация и коммуникабельность позволяют легко находить общий язык с другими детьми. В свободное время он с увлечением изучает английский язык и информатику. Особенно любит играть в шахматы. Хотя Рома передвигается на коляске, жизнью он наслаждается ва полной мере, всегда радует своим позитивом», — говорит Алена.

Роман научился сидеть, стоять у опоры и уверенно ходить с поддержкой. Будущее мальчика зависит от регулярности терапии. Семья мечтает отправить своего сына на реабилитацию в Екатеринбурге.

В школе Рома — круглый отличник
В школе Рома — круглый отличник

В медцентре «Реабилитация Доктора Волковой» разработали спецпрограмма стоимостью 530000 рублей, предназначенную именно для Ромы. Семья не в силах собрать такую сумму самостоятельно. «На протяжении десяти лет мы справлялись с проблемами собственными силами, но теперь идем за помощью. Я прошу вас дать шанс моему ребенку на здоровую и счастливую жизнь», — обращается к читателям URA.RU Алена.

Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +7 950-194-72-06, «Сбербанк». Получатель — Доль Алена Леонидовна. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.

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Рома Доль из Карпинска — младший в семье с тремя детьми — с рождения страдает детским церебральным параличом (ДЦП). Но несмотря на болезнь, старается не отставать от сверстников. Мальчику нужна дорогостоящая реабилитация, денег его родителям не хватает. Как помочь Роме — в материале URA.RU. Роме 11 лет. На свет он появился сильно раньше установленного срока — за два месяца до предполагаемой даты родов. У его мамы Алены развилась преждевременная отслойка плаценты, и врачи провели кесарево сечение. Вес Ромы при рождении был чуть больше килограмма. Медики даже не решались делать какие-либо прогнозы. Малыша поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Через два месяца Рому выписали. С несколькими диагнозами: органическое поражение ЦНС, перинатальная энцефалопатия и наружно-внутренняя гидроцефалия. ДЦП у него выявили лишь спустя время. «Диагноз „спастический тетрапарез, связанный с детским церебральным параличом“, был поставлен Роме в возрасте одного года. В больнице говорили, что он обречен на постельный режим. И в первые два года Рома действительно лежал, не проявлял никаких эмоций, не реагировал на игрушки, у него не было жевательного рефлекса и он не мог самостоятельно двигаться», — поделилась Алена Доль. Однако постепенно наметились изменения: ребенок стал более внимательным, возник интерес к окружающему миру. А когда с Ромой начали заниматься специалисты, он задвигался. «Рома сейчас отлично учится в общеобразовательной школе, а его социализация и коммуникабельность позволяют легко находить общий язык с другими детьми. В свободное время он с увлечением изучает английский язык и информатику. Особенно любит играть в шахматы. Хотя Рома передвигается на коляске, жизнью он наслаждается ва полной мере, всегда радует своим позитивом», — говорит Алена. Роман научился сидеть, стоять у опоры и уверенно ходить с поддержкой. Будущее мальчика зависит от регулярности терапии. Семья мечтает отправить своего сына на реабилитацию в Екатеринбурге. В медцентре «Реабилитация Доктора Волковой» разработали спецпрограмма стоимостью 530000 рублей, предназначенную именно для Ромы. Семья не в силах собрать такую сумму самостоятельно. «На протяжении десяти лет мы справлялись с проблемами собственными силами, но теперь идем за помощью. Я прошу вас дать шанс моему ребенку на здоровую и счастливую жизнь», — обращается к читателям URA.RU Алена. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +7 950-194-72-06, «Сбербанк». Получатель — Доль Алена Леонидовна. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.
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