Многодетная свердловчанка ищет сотни тысяч ради спасения тяжело больного сына. Видео

03 января 2025 в 19:49 Размер текста - 17 +

Алена отчаялась и обратилась за помощью к общественности (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Рома Доль из Карпинска — младший в семье с тремя детьми — с рождения страдает детским церебральным параличом (ДЦП). Но несмотря на болезнь, старается не отставать от сверстников. Мальчику нужна дорогостоящая реабилитация, денег его родителям не хватает. Как помочь Роме — в материале URA.RU. Роме 11 лет. На свет он появился сильно раньше установленного срока — за два месяца до предполагаемой даты родов. У его мамы Алены развилась преждевременная отслойка плаценты, и врачи провели кесарево сечение. Рома родился на два месяца раньше запланированного Фото предоставлено мамой мальчика Вес Ромы при рождении был чуть больше килограмма. Медики даже не решались делать какие-либо прогнозы. Малыша поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Через два месяца Рому выписали. С несколькими диагнозами: органическое поражение ЦНС, перинатальная энцефалопатия и наружно-внутренняя гидроцефалия. ДЦП у него выявили лишь спустя время. «Диагноз „спастический тетрапарез, связанный с детским церебральным параличом“, был поставлен Роме в возрасте одного года. В больнице говорили, что он обречен на постельный режим. И в первые два года Рома действительно лежал, не проявлял никаких эмоций, не реагировал на игрушки, у него не было жевательного рефлекса и он не мог самостоятельно двигаться», — поделилась Алена Доль. Однако постепенно наметились изменения: ребенок стал более внимательным, возник интерес к окружающему миру. А когда с Ромой начали заниматься специалисты, он задвигался. «Рома сейчас отлично учится в общеобразовательной школе, а его социализация и коммуникабельность позволяют легко находить общий язык с другими детьми. В свободное время он с увлечением изучает английский язык и информатику. Особенно любит играть в шахматы. Хотя Рома передвигается на коляске, жизнью он наслаждается ва полной мере, всегда радует своим позитивом», — говорит Алена. Роман научился сидеть, стоять у опоры и уверенно ходить с поддержкой. Будущее мальчика зависит от регулярности терапии. Семья мечтает отправить своего сына на реабилитацию в Екатеринбурге. В школе Рома — круглый отличник Фото предоставлено мамой мальчика В медцентре «Реабилитация Доктора Волковой» разработали спецпрограмма стоимостью 530000 рублей, предназначенную именно для Ромы. Семья не в силах собрать такую сумму самостоятельно. «На протяжении десяти лет мы справлялись с проблемами собственными силами, но теперь идем за помощью. Я прошу вас дать шанс моему ребенку на здоровую и счастливую жизнь», — обращается к читателям URA.RU Алена. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +7 950-194-72-06, «Сбербанк». Получатель — Доль Алена Леонидовна. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рома Доль из Карпинска — младший в семье с тремя детьми — с рождения страдает детским церебральным параличом (ДЦП). Но несмотря на болезнь, старается не отставать от сверстников. Мальчику нужна дорогостоящая реабилитация, денег его родителям не хватает. Как помочь Роме — в материале URA.RU. Роме 11 лет. На свет он появился сильно раньше установленного срока — за два месяца до предполагаемой даты родов. У его мамы Алены развилась преждевременная отслойка плаценты, и врачи провели кесарево сечение. Вес Ромы при рождении был чуть больше килограмма. Медики даже не решались делать какие-либо прогнозы. Малыша поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Через два месяца Рому выписали. С несколькими диагнозами: органическое поражение ЦНС, перинатальная энцефалопатия и наружно-внутренняя гидроцефалия. ДЦП у него выявили лишь спустя время. «Диагноз „спастический тетрапарез, связанный с детским церебральным параличом“, был поставлен Роме в возрасте одного года. В больнице говорили, что он обречен на постельный режим. И в первые два года Рома действительно лежал, не проявлял никаких эмоций, не реагировал на игрушки, у него не было жевательного рефлекса и он не мог самостоятельно двигаться», — поделилась Алена Доль. Однако постепенно наметились изменения: ребенок стал более внимательным, возник интерес к окружающему миру. А когда с Ромой начали заниматься специалисты, он задвигался. «Рома сейчас отлично учится в общеобразовательной школе, а его социализация и коммуникабельность позволяют легко находить общий язык с другими детьми. В свободное время он с увлечением изучает английский язык и информатику. Особенно любит играть в шахматы. Хотя Рома передвигается на коляске, жизнью он наслаждается ва полной мере, всегда радует своим позитивом», — говорит Алена. Роман научился сидеть, стоять у опоры и уверенно ходить с поддержкой. Будущее мальчика зависит от регулярности терапии. Семья мечтает отправить своего сына на реабилитацию в Екатеринбурге. В медцентре «Реабилитация Доктора Волковой» разработали спецпрограмма стоимостью 530000 рублей, предназначенную именно для Ромы. Семья не в силах собрать такую сумму самостоятельно. «На протяжении десяти лет мы справлялись с проблемами собственными силами, но теперь идем за помощью. Я прошу вас дать шанс моему ребенку на здоровую и счастливую жизнь», — обращается к читателям URA.RU Алена. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +7 950-194-72-06, «Сбербанк». Получатель — Доль Алена Леонидовна. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.