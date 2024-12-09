В ХМАО на предприятии миллиардера пострадал электрик из-за нарушений охраны труда

В компании миллиардера Галимьянова произошел несчастный случай
© Служба новостей «URA.RU»
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Электрик из ХМАО получил тяжелые травмы из-за нарушения правил охраны труда
Электрик из ХМАО получил тяжелые травмы из-за нарушения правил охраны труда Фото:

На нефтесервисном предприятии «Самотлорнефтепромхим» в Нижневартовске, принадлежащем миллиардеру Ильфату Галимьянову, произошел несчастный случай с электромонтёром. Об этом стало известно URA.RU из материалов выездной проверки Государственной инспекции труда в ХМАО, которая была организована после инцидента.

«Сотрудник АО „Самотлорнефтепромхим“ получил серьёзные травмы при выполнении работ на высоте. Причиной происшествия стало нарушение требований охраны труда, которое создавало прямую угрозу жизни и здоровью», — говорится в заключении инспекции, которая есть в распоряжении агентства.

По данным проверки, пострадавший — электромонтёр 1965 года рождения. Инцидент произошел во время выполнения электромонтажных работ на высоте, что сопровождалось нарушением норм безопасности.

Агентство URA.RU направило запрос в адрес компании «Самотлорнефтепромхим». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что бурильщику компании «Самотлорнефтепромхим»» оторвало часть руки. Происшествие случилось из-за нарушения техники безопасности.

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На нефтесервисном предприятии «Самотлорнефтепромхим» в Нижневартовске, принадлежащем миллиардеру Ильфату Галимьянову, произошел несчастный случай с электромонтёром. Об этом стало известно URA.RU из материалов выездной проверки Государственной инспекции труда в ХМАО, которая была организована после инцидента. «Сотрудник АО „Самотлорнефтепромхим“ получил серьёзные травмы при выполнении работ на высоте. Причиной происшествия стало нарушение требований охраны труда, которое создавало прямую угрозу жизни и здоровью», — говорится в заключении инспекции, которая есть в распоряжении агентства. По данным проверки, пострадавший — электромонтёр 1965 года рождения. Инцидент произошел во время выполнения электромонтажных работ на высоте, что сопровождалось нарушением норм безопасности. Агентство URA.RU направило запрос в адрес компании «Самотлорнефтепромхим». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что бурильщику компании «Самотлорнефтепромхим»» оторвало часть руки. Происшествие случилось из-за нарушения техники безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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