В ХМАО на предприятии миллиардера пострадал электрик из-за нарушений охраны труда

На нефтесервисном предприятии «Самотлорнефтепромхим» в Нижневартовске, принадлежащем миллиардеру Ильфату Галимьянову, произошел несчастный случай с электромонтёром. Об этом стало известно URA.RU из материалов выездной проверки Государственной инспекции труда в ХМАО, которая была организована после инцидента.
«Сотрудник АО „Самотлорнефтепромхим“ получил серьёзные травмы при выполнении работ на высоте. Причиной происшествия стало нарушение требований охраны труда, которое создавало прямую угрозу жизни и здоровью», — говорится в заключении инспекции, которая есть в распоряжении агентства.
По данным проверки, пострадавший — электромонтёр 1965 года рождения. Инцидент произошел во время выполнения электромонтажных работ на высоте, что сопровождалось нарушением норм безопасности.
Агентство URA.RU направило запрос в адрес компании «Самотлорнефтепромхим». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что бурильщику компании «Самотлорнефтепромхим»» оторвало часть руки. Происшествие случилось из-за нарушения техники безопасности.
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