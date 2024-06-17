В Тюменской области мужчине оторвало часть руки буровой установкой

В Уватском районе (Тюменская область) на буровой установке компании АО «Самотлорнефтеромхим» мужчина лишился нижней трети правого предплечья. Происшествие случилось из-за нарушения техники безопасности, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Гильманов не убедился в опасности операции. Так же в отсутствии частей тела М., находящегося в непосредственной близости с рабочим механизмом гидравлического ключа. Также в том, что заслонка закрыта, при помощи рычагов управления произвел включение гидравлического ключа, направленное на свинчивание обсадных труб, вследствие чего произошло зажатие и травматическая ампутация кисти правой руки помощника бурильщика на уровне нижней трети правого предплечья», — сообщили в пресс-службе судебной системы.
Обвиняемый свою вину признал, кроме того оказывал потерпевшему материальную помощь. Суд решил назначить мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того в пользу потерпевшего суд взыскал один миллион на моральную компенсацию.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени токарю станком оторвало пальцы. Мужчина лишился средних фаланг левой руки во время изготовления болтов.
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