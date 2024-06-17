В Тюменской области мужчине оторвало часть руки буровой установкой

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Проишествие случилось на буровой установке из-за нарушения техники безопасности
Проишествие случилось на буровой установке из-за нарушения техники безопасности Фото:

В Уватском районе (Тюменская область) на буровой установке компании АО «Самотлорнефтеромхим» мужчина лишился нижней трети правого предплечья. Происшествие случилось из-за нарушения техники безопасности, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Гильманов не убедился в опасности операции. Так же в отсутствии частей тела М., находящегося в непосредственной близости с рабочим механизмом гидравлического ключа. Также в том, что заслонка закрыта, при помощи рычагов управления произвел включение гидравлического ключа, направленное на свинчивание обсадных труб, вследствие чего произошло зажатие и травматическая ампутация кисти правой руки помощника бурильщика на уровне нижней трети правого предплечья», — сообщили в пресс-службе судебной системы.

Обвиняемый свою вину признал, кроме того оказывал потерпевшему материальную помощь. Суд решил назначить мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того в пользу потерпевшего суд взыскал один миллион на моральную компенсацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени токарю станком оторвало пальцы. Мужчина лишился средних фаланг левой руки во время изготовления болтов. 

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В Уватском районе (Тюменская область) на буровой установке компании АО «Самотлорнефтеромхим» мужчина лишился нижней трети правого предплечья. Происшествие случилось из-за нарушения техники безопасности, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Гильманов не убедился в опасности операции. Так же в отсутствии частей тела М., находящегося в непосредственной близости с рабочим механизмом гидравлического ключа. Также в том, что заслонка закрыта, при помощи рычагов управления произвел включение гидравлического ключа, направленное на свинчивание обсадных труб, вследствие чего произошло зажатие и травматическая ампутация кисти правой руки помощника бурильщика на уровне нижней трети правого предплечья», — сообщили в пресс-службе судебной системы. Обвиняемый свою вину признал, кроме того оказывал потерпевшему материальную помощь. Суд решил назначить мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того в пользу потерпевшего суд взыскал один миллион на моральную компенсацию. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени токарю станком оторвало пальцы. Мужчина лишился средних фаланг левой руки во время изготовления болтов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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