В Екатеринбурге женщина подарила два миллиона мошенникам на Новый год

Жительница Екатеринбурга лишилась более двух миллионов рублей, которые перевела мошенникам. Снимая в банках накопления, она заявила, что деньги ей нужны на новогодние подарки. Подробности очередной аферы URA.RU раскрыл источник.
«57-летней женщине позвонили неизвестные и испугали тем, что на нее оформлены кредиты. Она побежала в отделения трех банков, где хранила накопления, и стала срочно снимать деньги. Кассирам поясняла, что средства ей понадобились для „подарков на Новый год“», — рассказал собеседник агентства.
В общей сложности екатеринбурженка перевела аферистам более 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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