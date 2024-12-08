08 декабря 2024

В Екатеринбурге женщина подарила два миллиона мошенникам на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина сняла накопления под предлогом грядущих праздников Фото:

Жительница Екатеринбурга лишилась более двух миллионов рублей, которые перевела мошенникам. Снимая в банках накопления, она заявила, что деньги ей нужны на новогодние подарки. Подробности очередной аферы URA.RU раскрыл источник.

«57-летней женщине позвонили неизвестные и испугали тем, что на нее оформлены кредиты. Она побежала в отделения трех банков, где хранила накопления, и стала срочно снимать деньги. Кассирам поясняла, что средства ей понадобились для „подарков на Новый год“», — рассказал собеседник агентства.

В общей сложности екатеринбурженка перевела аферистам более 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Жительница Екатеринбурга лишилась более двух миллионов рублей, которые перевела мошенникам. Снимая в банках накопления, она заявила, что деньги ей нужны на новогодние подарки. Подробности очередной аферы URA.RU раскрыл источник. «57-летней женщине позвонили неизвестные и испугали тем, что на нее оформлены кредиты. Она побежала в отделения трех банков, где хранила накопления, и стала срочно снимать деньги. Кассирам поясняла, что средства ей понадобились для „подарков на Новый год“», — рассказал собеседник агентства. В общей сложности екатеринбурженка перевела аферистам более 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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