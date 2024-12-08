Трех пассажиров поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга до Новокузнецка, высадили в Екатеринбурге за пьяный дебош. Неадекватных пассажиров родом из Алтайского края задержали сотрудники полиции и увезли в отдел. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«По прибытию состава на станцию „Екатеринбург-Пассажирский“ транспортные полицейские задержали нарушителей 1958, 1962 и 1984 годов рождения. Все мужчины — уроженцы Алтайского края, два из них проживают в Барнауле, а 62-летний нарушитель — в городе Рубцовске», — следует из сообщения.
В дежурной части троица отказалась от прохождения экспертизы. Теперь в отношении каждого правоохранители заведут административные протоколы.
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