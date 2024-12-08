08 декабря 2024

Трех алтайцев выгнали из поезда в Екатеринбурге и скрутили силовики. Фото

Трех дебоширов из Алтая высадили из поезда в Екатеринбурге и увезли в отдел
© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители завели административные протоколы (архивное фото) Фото:

Трех пассажиров поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга до Новокузнецка, высадили в Екатеринбурге за пьяный дебош. Неадекватных пассажиров родом из Алтайского края задержали сотрудники полиции и увезли в отдел. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«По прибытию состава на станцию „Екатеринбург-Пассажирский“ транспортные полицейские задержали нарушителей 1958, 1962 и 1984 годов рождения. Все мужчины — уроженцы Алтайского края, два из них проживают в Барнауле, а 62-летний нарушитель — в городе Рубцовске», — следует из сообщения.

В дежурной части троица отказалась от прохождения экспертизы. Теперь в отношении каждого правоохранители заведут административные протоколы.

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Трех пассажиров поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга до Новокузнецка, высадили в Екатеринбурге за пьяный дебош. Неадекватных пассажиров родом из Алтайского края задержали сотрудники полиции и увезли в отдел. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «По прибытию состава на станцию „Екатеринбург-Пассажирский“ транспортные полицейские задержали нарушителей 1958, 1962 и 1984 годов рождения. Все мужчины — уроженцы Алтайского края, два из них проживают в Барнауле, а 62-летний нарушитель — в городе Рубцовске», — следует из сообщения. В дежурной части троица отказалась от прохождения экспертизы. Теперь в отношении каждого правоохранители заведут административные протоколы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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