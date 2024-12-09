Россиян предупредили о росте цен сразу после Нового года

С января 2025 года в России ожидается повышение цен на 10-15%. Об этом рассказала доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина.
«Январь традиционно характеризуется новыми налогами и повышением цен на некоторые товары после рождественских праздников. По сравнению с январем 2024 года следует ожидать увеличение цен на 10–15%», — сообщила «Газете.Ru»» экономист. По ее словам, ожидать повышения цен стоит в связи с множеством факторов, среди которых общая экономическая ситуация, инфляция и сезонные тренды.
Бутырина, однако, не раскрыла, какие именно категории товаров станут дороже. Экономист оценила прогнозируемый рост цен на товары, как значительный для россиян.
Ранее крупные федеральные производители колбасных изделий спрогнозировали рост цен на свою продукцию. По из оценкам, стоимость колбасы и сосисок увеличится на 10% с 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.