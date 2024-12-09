Пеликан вмерз в лед и не смог улететь на зимовку
В лесах Челябинской области нашли вмерзшего в лед пеликана, не улетевшего на зимовку из региона. Как сообщили в центре спасения животных «Особый питомец», птице диагностировали истощение.
«Молодая птица по невыясненным пока обстоятельствам не улетела с семьей в теплые страны. Вмерз в лед. У Васи, как назвали красавчика нашедшие, истощение», — сообщили в пресс-службе.
Вес пеликана наполовину ниже нормы. В центре отметили, что не смотря на недомогание у птицы хороший аппетит.
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