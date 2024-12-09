В челябинском лесу волонтеры спасли вмерзшего в лед пеликана. Видео

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Пеликан вмерз в лед и не смог улететь на зимовку
Пеликан вмерз в лед и не смог улететь на зимовку Фото:

В лесах Челябинской области нашли вмерзшего в лед пеликана, не улетевшего на зимовку из региона. Как сообщили в центре спасения животных «Особый питомец», птице диагностировали истощение.

«Молодая птица по невыясненным пока обстоятельствам не улетела с семьей в теплые страны. Вмерз в лед. У Васи, как назвали красавчика нашедшие, истощение», — сообщили в пресс-службе.

Вес пеликана наполовину ниже нормы. В центре отметили, что не смотря на недомогание у птицы хороший аппетит.

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В лесах Челябинской области нашли вмерзшего в лед пеликана, не улетевшего на зимовку из региона. Как сообщили в центре спасения животных «Особый питомец», птице диагностировали истощение. «Молодая птица по невыясненным пока обстоятельствам не улетела с семьей в теплые страны. Вмерз в лед. У Васи, как назвали красавчика нашедшие, истощение», — сообщили в пресс-службе. Вес пеликана наполовину ниже нормы. В центре отметили, что не смотря на недомогание у птицы хороший аппетит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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