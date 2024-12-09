Скончался один из рабочих, загоревшийся в цистерне под Екатеринбургом

В больнице Екатеринбурга скончался один из рабочих, который получил серьезные ожоги во время обезжиривания внутренней части цистерны перед ее окраской на заводе в Березовском. Его напарник сейчас находится в коме. Информация об этом появилась в Telegram.
«Скончался один из рабочих, который попал в больницу со 100% ожогами тела в Березовском. Напарник Василия, 30-летний Александр, в коме», — передает telegram-канал Ural Mash.
Трагедия случилась в районе Западной промзоны. В емкости произошел хлопок, после чего одежда рабочих загорелась. Выбравшихся из цистерны потушили коллеги. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой опрашивают очевидцев и руководство организации.
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