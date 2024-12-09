Скончался один из рабочих, загоревшийся в цистерне под Екатеринбургом

09 декабря 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Пострадавшие получили обширные ожоги (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В больнице Екатеринбурга скончался один из рабочих, который получил серьезные ожоги во время обезжиривания внутренней части цистерны перед ее окраской на заводе в Березовском. Его напарник сейчас находится в коме. Информация об этом появилась в Telegram. «Скончался один из рабочих, который попал в больницу со 100% ожогами тела в Березовском. Напарник Василия, 30-летний Александр, в коме», — передает telegram-канал Ural Mash. Трагедия случилась в районе Западной промзоны. В емкости произошел хлопок, после чего одежда рабочих загорелась. Выбравшихся из цистерны потушили коллеги. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой опрашивают очевидцев и руководство организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больнице Екатеринбурга скончался один из рабочих, который получил серьезные ожоги во время обезжиривания внутренней части цистерны перед ее окраской на заводе в Березовском. Его напарник сейчас находится в коме. Информация об этом появилась в Telegram. «Скончался один из рабочих, который попал в больницу со 100% ожогами тела в Березовском. Напарник Василия, 30-летний Александр, в коме», — передает telegram-канал Ural Mash. Трагедия случилась в районе Западной промзоны. В емкости произошел хлопок, после чего одежда рабочих загорелась. Выбравшихся из цистерны потушили коллеги. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой опрашивают очевидцев и руководство организации.