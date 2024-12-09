В Кремле высказались о военном присутствии России в Сирии после переворота

Песков: пока преждевременно говорить о военном присутствии России в Сирии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что России потребуется разговор с новой турецкой властью
Песков отметил, что России потребуется разговор с новой турецкой властью Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

В Кремле заявили, что военное присутствие России в Сирии, где накануне произошел переворот власти, нужно обсуждать с теми, кто будет управлять страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Пока преждевременно об этом говорить. Это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что позже России потребуется разговор с сирийским правительством.

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В Кремле заявили, что военное присутствие России в Сирии, где накануне произошел переворот власти, нужно обсуждать с теми, кто будет управлять страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Пока преждевременно об этом говорить. Это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что позже России потребуется разговор с сирийским правительством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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