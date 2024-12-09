В Кремле высказались о военном присутствии России в Сирии после переворота

Песков отметил, что России потребуется разговор с новой турецкой властью
новость из сюжетаВ Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков
В Кремле заявили, что военное присутствие России в Сирии, где накануне произошел переворот власти, нужно обсуждать с теми, кто будет управлять страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока преждевременно об этом говорить. Это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что позже России потребуется разговор с сирийским правительством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.