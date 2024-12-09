В Кремле обеспокоены безопасностью российских баз в Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия ищет контакты с теми, кто отвечает за безопасность российских военных баз в Сирии
Россия ищет контакты с теми, кто отвечает за безопасность российских военных баз в Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Москва делает все, чтобы выйти на контакт с теми, кто отвечает за безопасность российских военных баз в Сирии. Об этом сообщили представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Важный вопрос. Сейчас делается все, что необходимо, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Наши военные принимают все меры предосторожности», — сказал Песков во время общения с журналистами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москва делает все, чтобы выйти на контакт с теми, кто отвечает за безопасность российских военных баз в Сирии. Об этом сообщили представитель Кремля Дмитрий Песков.  «Важный вопрос. Сейчас делается все, что необходимо, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Наши военные принимают все меры предосторожности», — сказал Песков во время общения с журналистами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...