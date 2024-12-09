В Кремле обеспокоены безопасностью российских баз в Сирии

Россия ищет контакты с теми, кто отвечает за безопасность российских военных баз в Сирии
новость из сюжетаВ Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков
Москва делает все, чтобы выйти на контакт с теми, кто отвечает за безопасность российских военных баз в Сирии. Об этом сообщили представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Важный вопрос. Сейчас делается все, что необходимо, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Наши военные принимают все меры предосторожности», — сказал Песков во время общения с журналистами.
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