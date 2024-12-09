Песков отказался говорить о приезде Асада в Москву

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Песков отметил, что официального сообщения о приезде Асада может и не быть
Песков отметил, что официального сообщения о приезде Асада может и не быть Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не будет официальных сообщений о приезде президента Сирии Башара Асада в Москву. Он заявил, что ему нечего сказать.

«Мне нечего сказать», — так Песков ответил на вопрос о том, когда Асад прибыл в Москву. Пресс-секретарь добавил, что официального объявления о визите бывшего президента может не последовать.

Ранее сообщалось, что Россия предоставила убежище бывшему президенту Сирии Башару Асаду и его семье. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем telegram-канале, комментируя прибытие Асада в Москву, заявил, что «Россия не предает друзей в трудных ситуациях». 

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не будет официальных сообщений о приезде президента Сирии Башара Асада в Москву. Он заявил, что ему нечего сказать. «Мне нечего сказать», — так Песков ответил на вопрос о том, когда Асад прибыл в Москву. Пресс-секретарь добавил, что официального объявления о визите бывшего президента может не последовать. Ранее сообщалось, что Россия предоставила убежище бывшему президенту Сирии Башару Асаду и его семье. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем telegram-канале, комментируя прибытие Асада в Москву, заявил, что «Россия не предает друзей в трудных ситуациях». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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