Песков отказался говорить о приезде Асада в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не будет официальных сообщений о приезде президента Сирии Башара Асада в Москву. Он заявил, что ему нечего сказать.
«Мне нечего сказать», — так Песков ответил на вопрос о том, когда Асад прибыл в Москву. Пресс-секретарь добавил, что официального объявления о визите бывшего президента может не последовать.
Ранее сообщалось, что Россия предоставила убежище бывшему президенту Сирии Башару Асаду и его семье. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем telegram-канале, комментируя прибытие Асада в Москву, заявил, что «Россия не предает друзей в трудных ситуациях».
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