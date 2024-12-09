Песков: Путин принял решение о предоставлении убежища Асаду

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У Путина не запланировано встреч с Асадом
У Путина не запланировано встреч с Асадом Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Решение о предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду и его семье в РФ принимал российский лидер Владимир Путин. Это подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

«Разумеется, подобное решение без главы государства не может приниматься», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он также подчеркнул, что официальных встреч Путина с Асадом не планируется. 

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Решение о предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду и его семье в РФ принимал российский лидер Владимир Путин. Это подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.  «Разумеется, подобное решение без главы государства не может приниматься», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он также подчеркнул, что официальных встреч Путина с Асадом не планируется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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