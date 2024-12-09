Песков: Путин принял решение о предоставлении убежища Асаду

У Путина не запланировано встреч с Асадом
новость из сюжетаВ Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков
Решение о предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду и его семье в РФ принимал российский лидер Владимир Путин. Это подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Разумеется, подобное решение без главы государства не может приниматься», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он также подчеркнул, что официальных встреч Путина с Асадом не планируется.
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