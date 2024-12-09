Челябинский боец СВО дал рекомендации по сбору грузов на передовую

В Троицке Челябинской области действующий боец СВО с позывным «Халк» дал рекомендации по сбору грузов гуманитарной помощи. Он посоветовал объединить усилия некоммерческих объединений, сообщает сайт заксобрания региона.
«Депутат заксобрания Челябинской области Евгений Илле и глава Троицка Дмитрий Гатов встретились с действующим военнослужащим, участником СВО, в его отпуск. Молодой человек с позывным „Халк“ внес предложение объединить усилия НКО, занимающихся сбором гуманитарных грузов, для более качественной и эффективной помощи», — уточнили в пресс-службе ЗСО.
Также за круглым столом были озвкчены предложения жителей по асфальтированию и освещению территорий. так, в предстоящие два года планируется установить 3,5 тысячи светильников на улицах Троицка. Основной приоритет — пешеходные переходы через железнодорожные пути.
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