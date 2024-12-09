Челябинский боец СВО дал рекомендации по сбору грузов на передовую

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Отправка гуманитарного груза в Курскую область. Челябинск, молодая гвардия, гуманитарная помощь, единая россия
Участник СВО дал советы по сбору гуманитарной помощи Фото:

В Троицке Челябинской области действующий боец СВО с позывным «Халк» дал рекомендации по сбору грузов гуманитарной помощи. Он посоветовал объединить усилия некоммерческих объединений, сообщает сайт заксобрания региона.

«Депутат заксобрания Челябинской области Евгений Илле и глава Троицка Дмитрий Гатов встретились с действующим военнослужащим, участником СВО, в его отпуск. Молодой человек с позывным „Халк“ внес предложение объединить усилия НКО, занимающихся сбором гуманитарных грузов, для более качественной и эффективной помощи», — уточнили в пресс-службе ЗСО.

Также за круглым столом были озвкчены предложения жителей по асфальтированию и освещению территорий. так, в предстоящие два года планируется установить 3,5 тысячи светильников на улицах Троицка. Основной приоритет — пешеходные переходы через железнодорожные пути.

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В Троицке Челябинской области действующий боец СВО с позывным «Халк» дал рекомендации по сбору грузов гуманитарной помощи. Он посоветовал объединить усилия некоммерческих объединений, сообщает сайт заксобрания региона. «Депутат заксобрания Челябинской области Евгений Илле и глава Троицка Дмитрий Гатов встретились с действующим военнослужащим, участником СВО, в его отпуск. Молодой человек с позывным „Халк“ внес предложение объединить усилия НКО, занимающихся сбором гуманитарных грузов, для более качественной и эффективной помощи», — уточнили в пресс-службе ЗСО. Также за круглым столом были озвкчены предложения жителей по асфальтированию и освещению территорий. так, в предстоящие два года планируется установить 3,5 тысячи светильников на улицах Троицка. Основной приоритет — пешеходные переходы через железнодорожные пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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