В Челябинске отключат светофоры на четырех оживленных перекрестках

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Светофоры отключат из-за проведения работ
Светофоры отключат из-за проведения работ Фото:

В Челябинске 10 декабря отключат светофоры в четырех районах города. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города.

«В Челябинске 10 декабря с 9 утра до окончания работ будут отключены светофоры на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы. Также из отключат на пересечении улиц Героев Танкограда и Салютной», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, еще с 13:30 до окончания работ системы регулировки движения не будут работать в районе выезда с Привокзальной площади по улице Свободы, а с 10:00 до 14:00 на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева. Водителей просят учитывать возможные задержки и заранее планировать свой маршрут.

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В Челябинске 10 декабря отключат светофоры в четырех районах города. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города. «В Челябинске 10 декабря с 9 утра до окончания работ будут отключены светофоры на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы. Также из отключат на пересечении улиц Героев Танкограда и Салютной», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, еще с 13:30 до окончания работ системы регулировки движения не будут работать в районе выезда с Привокзальной площади по улице Свободы, а с 10:00 до 14:00 на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева. Водителей просят учитывать возможные задержки и заранее планировать свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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