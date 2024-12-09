В Челябинске отключат светофоры на четырех оживленных перекрестках

В Челябинске 10 декабря отключат светофоры в четырех районах города. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города.
«В Челябинске 10 декабря с 9 утра до окончания работ будут отключены светофоры на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы. Также из отключат на пересечении улиц Героев Танкограда и Салютной», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, еще с 13:30 до окончания работ системы регулировки движения не будут работать в районе выезда с Привокзальной площади по улице Свободы, а с 10:00 до 14:00 на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева. Водителей просят учитывать возможные задержки и заранее планировать свой маршрут.
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