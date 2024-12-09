Если избранный президент США Дональд Трамп не сдержит свое слово и не закончит конфликт на Украине, то пусть наденет юбку. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с URA.RU.
«Трамп — многогранный человек. Если он сказал и дал слово всему миру, то, если он мужчина, он должен держать слово. Если нет, то пусть, как и другие, наденет юбку», — сообщил Рамзан Кадыров.
Также глава Чечни отметил, что Трамп не в силах остановить конфликт России и Украины. Однако у него есть ресурсы, с помощью которых президент США может приблизить окончание спецоперации.
Ранее Трамп неоднократно говорил, что способен быстро решить конфликт на Украине. Он убеждал, что сделает это еще до того, как войдет в Овальный кабинет.
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