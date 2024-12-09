Кадыров посоветовал Трампу надеть юбку. Видео

Кадыров: если Трамп не сдержит слово по Украине, пусть наденет юбку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США Дональд Трамп должен надеть юбку, если не закончит конфликт на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров
Президент США Дональд Трамп должен надеть юбку, если не закончит конфликт на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если избранный президент США Дональд Трамп не сдержит свое слово и не закончит конфликт на Украине, то пусть наденет юбку. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с URA.RU.

«Трамп — многогранный человек. Если он сказал и дал слово всему миру, то, если он мужчина, он должен держать слово. Если нет, то пусть, как и другие, наденет юбку», — сообщил Рамзан Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что Трамп не в силах остановить конфликт России и Украины. Однако у него есть ресурсы, с помощью которых президент США может приблизить окончание спецоперации. 

Ранее Трамп неоднократно говорил, что способен быстро решить конфликт на Украине. Он убеждал, что сделает это еще до того, как войдет в Овальный кабинет. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если избранный президент США Дональд Трамп не сдержит свое слово и не закончит конфликт на Украине, то пусть наденет юбку. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с URA.RU. «Трамп — многогранный человек. Если он сказал и дал слово всему миру, то, если он мужчина, он должен держать слово. Если нет, то пусть, как и другие, наденет юбку», — сообщил Рамзан Кадыров. Также глава Чечни отметил, что Трамп не в силах остановить конфликт России и Украины. Однако у него есть ресурсы, с помощью которых президент США может приблизить окончание спецоперации.  Ранее Трамп неоднократно говорил, что способен быстро решить конфликт на Украине. Он убеждал, что сделает это еще до того, как войдет в Овальный кабинет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...