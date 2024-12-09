В Каменске-Уральском ФСИН полностью закроет колонию

09 декабря 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Штат колонии переводят в другие учреждения (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) закроют колонию-поселение №59. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы регионального управления ФСИН Александр Левченко. «Предложение о закрытии колонии поступило во ФСИН России заблаговременно. Официальные документы о ликвидации получены в начале месяца. Осужденных там уже не осталось», — пояснил полковник Левченко. Всем сотрудникам колонии предлагаются вакансии. Большая часть из них уже перевелась в другие учреждения. Ранее в СМИ прошел слух о закрытии КП №59 из-за отправлявшихся осужденных в зону спецоперации РФ на Украине. Однако во ФСИН информацию опровергли, объяснив это тем, что учреждения начали закрывать еще задолго до начала СВО. Кроме того, на тот момент разрешения на ликвидацию колонии выдано не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) закроют колонию-поселение №59. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы регионального управления ФСИН Александр Левченко. «Предложение о закрытии колонии поступило во ФСИН России заблаговременно. Официальные документы о ликвидации получены в начале месяца. Осужденных там уже не осталось», — пояснил полковник Левченко. Всем сотрудникам колонии предлагаются вакансии. Большая часть из них уже перевелась в другие учреждения. Ранее в СМИ прошел слух о закрытии КП №59 из-за отправлявшихся осужденных в зону спецоперации РФ на Украине. Однако во ФСИН информацию опровергли, объяснив это тем, что учреждения начали закрывать еще задолго до начала СВО. Кроме того, на тот момент разрешения на ликвидацию колонии выдано не было.