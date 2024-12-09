В Каменске-Уральском ФСИН полностью закроет колонию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владислав Рябухин отправляется в колонию-поселение в Решетах, Свердловская область, ворота, колючая проволока, зона, проход закрыт, закрытая территория, колония, тюрьма, проезд запрещен, герб россии, место заключения, забор
Штат колонии переводят в другие учреждения (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) закроют колонию-поселение №59. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы регионального управления ФСИН Александр Левченко.

«Предложение о закрытии колонии поступило во ФСИН России заблаговременно. Официальные документы о ликвидации получены в начале месяца. Осужденных там уже не осталось», — пояснил полковник Левченко. Всем сотрудникам колонии предлагаются вакансии. Большая часть из них уже перевелась в другие учреждения.

Ранее в СМИ прошел слух о закрытии КП №59 из-за отправлявшихся осужденных в зону спецоперации РФ на Украине. Однако во ФСИН информацию опровергли, объяснив это тем, что учреждения начали закрывать еще задолго до начала СВО. Кроме того, на тот момент разрешения на ликвидацию колонии выдано не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) закроют колонию-поселение №59. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы регионального управления ФСИН Александр Левченко. «Предложение о закрытии колонии поступило во ФСИН России заблаговременно. Официальные документы о ликвидации получены в начале месяца. Осужденных там уже не осталось», — пояснил полковник Левченко. Всем сотрудникам колонии предлагаются вакансии. Большая часть из них уже перевелась в другие учреждения. Ранее в СМИ прошел слух о закрытии КП №59 из-за отправлявшихся осужденных в зону спецоперации РФ на Украине. Однако во ФСИН информацию опровергли, объяснив это тем, что учреждения начали закрывать еще задолго до начала СВО. Кроме того, на тот момент разрешения на ликвидацию колонии выдано не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...