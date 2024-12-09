Обрушение потолка в конюшне с живущими людьми привело к уголовному делу

09 декабря 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Людей заселили в бывшую конюшню (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье за халатность после обследования помещения бывшей конюшни, куда заселили семьи по договору соцнайма. Там рухнул потолок. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону «Следственным отделом по городу Копейск СУ СК России по Челябинской области по результатам процессуальной проверки по сообщению об обрушении перекрытия потолка в квартире многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования уголовного дела следователем будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СКР добавили, что инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Красноармейского района. Они не признали дом на улице Совхозная непригодным для проживания и вовремя не расселили жителей. Этим были существенно нарушены права и законные интересы челябинцев на безопасные условия проживания. В помещении бывшей конюшни, которая была предоставлена пенсионерке и малоимущей семье с ребенком в соцнайм, рухнул потолок. Прокуратура региона начала проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье за халатность после обследования помещения бывшей конюшни, куда заселили семьи по договору соцнайма. Там рухнул потолок. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону «Следственным отделом по городу Копейск СУ СК России по Челябинской области по результатам процессуальной проверки по сообщению об обрушении перекрытия потолка в квартире многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования уголовного дела следователем будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СКР добавили, что инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Красноармейского района. Они не признали дом на улице Совхозная непригодным для проживания и вовремя не расселили жителей. Этим были существенно нарушены права и законные интересы челябинцев на безопасные условия проживания. В помещении бывшей конюшни, которая была предоставлена пенсионерке и малоимущей семье с ребенком в соцнайм, рухнул потолок. Прокуратура региона начала проверку.