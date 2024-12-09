Обрушение потолка в конюшне с живущими людьми привело к уголовному делу

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Клипарт, разное. Екатеринбург, конюшня, лошадь в стойле
Людей заселили в бывшую конюшню (архивное фото) Фото:

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье за халатность после обследования помещения бывшей конюшни, куда заселили семьи по договору соцнайма. Там рухнул потолок. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону

«Следственным отделом по городу Копейск СУ СК России по Челябинской области по результатам процессуальной проверки по сообщению об обрушении перекрытия потолка в квартире многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования уголовного дела следователем будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе СКР добавили, что инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Красноармейского района. Они не признали дом на улице Совхозная непригодным для проживания и вовремя не расселили жителей. Этим были существенно нарушены права и законные интересы челябинцев на безопасные условия проживания.

В помещении бывшей конюшни, которая была предоставлена пенсионерке и малоимущей семье с ребенком в соцнайм, рухнул потолок. Прокуратура региона начала проверку.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье за халатность после обследования помещения бывшей конюшни, куда заселили семьи по договору соцнайма. Там рухнул потолок. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону «Следственным отделом по городу Копейск СУ СК России по Челябинской области по результатам процессуальной проверки по сообщению об обрушении перекрытия потолка в квартире многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования уголовного дела следователем будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СКР добавили, что инцидент произошел в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Красноармейского района. Они не признали дом на улице Совхозная непригодным для проживания и вовремя не расселили жителей. Этим были существенно нарушены права и законные интересы челябинцев на безопасные условия проживания. В помещении бывшей конюшни, которая была предоставлена пенсионерке и малоимущей семье с ребенком в соцнайм, рухнул потолок. Прокуратура региона начала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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