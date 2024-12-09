Челябинская прокуратура проверит условия жизни семьи, заселенной в конюшню

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Обрушившийся потолок в доме по улице Гагарина, 15. Курган , старый дом, ветхое жилье, обрушившийся потолок, дом по улице Гагарина
Жилье, где рухнул потолок, предоставили в соцнайм Фото:

Прокуратура Челябинской области выехала на проверку условий проживания малоимущей семьи с ребенком, которой предоставили жилье в соцнайм в бывшей конюшне, где рухнул потолок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокурор Красноармейского района Иван Чеурин выехал в деревню Фроловка для установления обстоятельств обрушения потолка в квартире пенсионерки, проживающей в доме барачного типа. В ходе проверки будет установлена принадлежность жилого помещения, а также лица, ответственные за его надлежащее содержание, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления в части отсутствия мониторинга жилищного фонда и обеспечения его сохранности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В комиссии приняли участие главы Красноармейского района и Березовского поселения, а также представители соцзащиты. Как сообщала URA.RU, потолок рухнул в комнате пенсионерки. Она выползла из-под завалов и отправилась к дочери в соседнюю квартиру, которая была предоставлена в соцнайм в помещении бывшей конюшни. Прокуратура инициировала проверку.

Прокуратура выехала на проверку
Прокуратура выехала на проверку
Помещения предоставили в соцнайм
Помещения предоставили в соцнайм

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Прокуратура Челябинской области выехала на проверку условий проживания малоимущей семьи с ребенком, которой предоставили жилье в соцнайм в бывшей конюшне, где рухнул потолок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокурор Красноармейского района Иван Чеурин выехал в деревню Фроловка для установления обстоятельств обрушения потолка в квартире пенсионерки, проживающей в доме барачного типа. В ходе проверки будет установлена принадлежность жилого помещения, а также лица, ответственные за его надлежащее содержание, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления в части отсутствия мониторинга жилищного фонда и обеспечения его сохранности», — уточнили в пресс-службе ведомства. В комиссии приняли участие главы Красноармейского района и Березовского поселения, а также представители соцзащиты. Как сообщала URA.RU, потолок рухнул в комнате пенсионерки. Она выползла из-под завалов и отправилась к дочери в соседнюю квартиру, которая была предоставлена в соцнайм в помещении бывшей конюшни. Прокуратура инициировала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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