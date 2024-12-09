Менеджера нефтяной компании из ХМАО отправили под суд за взятки

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Нефтяника осудят за взятки в ХМАО
Нефтяника осудят за взятки в ХМАО Фото:

Жителя Нефтеюганска отправили под суд за взятки. Следователи считают, что во время работы главным специалистом в нефтедобывающей компании он брал незаконно деньги с подрядчиков.

«[Обвиняемый] получал от представителей подрядчиков взятки за формальную процедуру проверки знаний и последующую выдачу работникам удостоверений-допусков к работе на объектах заказчика. По данным следствия, общая сумма взяток, полученных обвиняемым в период с 2020 по 2023 год, составила более 1,1 миллионов рублей», — говорится в telegram-канале окружного Следкома.

Сотрудник должен был контролировать технику безопасности и охраны труда у подрядчиков. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение и уголовное дело отправили в суд.

Ранее URA.RU рассказывало о другом сотруднике нефтедобывающей компании из Лангепаса. Управленец также вымогал у подрядчиков взятки.

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Жителя Нефтеюганска отправили под суд за взятки. Следователи считают, что во время работы главным специалистом в нефтедобывающей компании он брал незаконно деньги с подрядчиков. «[Обвиняемый] получал от представителей подрядчиков взятки за формальную процедуру проверки знаний и последующую выдачу работникам удостоверений-допусков к работе на объектах заказчика. По данным следствия, общая сумма взяток, полученных обвиняемым в период с 2020 по 2023 год, составила более 1,1 миллионов рублей», — говорится в telegram-канале окружного Следкома. Сотрудник должен был контролировать технику безопасности и охраны труда у подрядчиков. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение и уголовное дело отправили в суд. Ранее URA.RU рассказывало о другом сотруднике нефтедобывающей компании из Лангепаса. Управленец также вымогал у подрядчиков взятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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