Менеджера нефтяной компании из ХМАО отправили под суд за взятки

Жителя Нефтеюганска отправили под суд за взятки. Следователи считают, что во время работы главным специалистом в нефтедобывающей компании он брал незаконно деньги с подрядчиков.
«[Обвиняемый] получал от представителей подрядчиков взятки за формальную процедуру проверки знаний и последующую выдачу работникам удостоверений-допусков к работе на объектах заказчика. По данным следствия, общая сумма взяток, полученных обвиняемым в период с 2020 по 2023 год, составила более 1,1 миллионов рублей», — говорится в telegram-канале окружного Следкома.
Сотрудник должен был контролировать технику безопасности и охраны труда у подрядчиков. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение и уголовное дело отправили в суд.
Ранее URA.RU рассказывало о другом сотруднике нефтедобывающей компании из Лангепаса. Управленец также вымогал у подрядчиков взятки.
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