Губернатор Ямала начал ежегодную «Прямую линию»

Больше всего ямальцев интересуют вопросы на тему соцзащиты, ЖКХ и транспорта
новость из сюжета«Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова — 2024
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приступил к проведению традиционной ежегодной «Прямой линии», на которой он обсудит с жителями региона итоги 2024 года и ближайшие планы. Согласно статистическим данным, ямальцев больше всего волнуют вопросы в сфере ЖКХ, транспорта и социальной защитой.
«Всего поступило около 400 вопросов. Главные темы: вопросы соцзащиты, ЖКХ и транспорт», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
Губернатор ЯНАО начал ежегодную «Прямую линию»
Ранее URA.RU сообщало, что ежегодная прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым состоится 9 декабря. Трансляция будет проходить на личной странице главы региона.
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