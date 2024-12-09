Губернатор Ямала начал ежегодную «Прямую линию»

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Больше всего ямальцев интересуют вопросы на тему соцзащиты, ЖКХ и транспорта
Больше всего ямальцев интересуют вопросы на тему соцзащиты, ЖКХ и транспорта Фото:
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«Прямая линия» губернатора Дмитрия Артюхова — 2024

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приступил к проведению традиционной ежегодной «Прямой линии», на которой он обсудит с жителями региона итоги 2024 года и ближайшие планы. Согласно статистическим данным, ямальцев больше всего волнуют вопросы в сфере ЖКХ, транспорта и социальной защитой.

«Всего поступило около 400 вопросов. Главные темы: вопросы соцзащиты, ЖКХ и транспорт», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. 

Губернатор ЯНАО начал ежегодную «Прямую линию»
Губернатор ЯНАО начал ежегодную «Прямую линию»
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что ежегодная прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым состоится 9 декабря. Трансляция будет проходить на личной странице главы региона.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приступил к проведению традиционной ежегодной «Прямой линии», на которой он обсудит с жителями региона итоги 2024 года и ближайшие планы. Согласно статистическим данным, ямальцев больше всего волнуют вопросы в сфере ЖКХ, транспорта и социальной защитой. «Всего поступило около 400 вопросов. Главные темы: вопросы соцзащиты, ЖКХ и транспорт», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.  Ранее URA.RU сообщало, что ежегодная прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым состоится 9 декабря. Трансляция будет проходить на личной странице главы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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