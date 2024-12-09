Жители многоэтажки в Копейске задыхаются от трупного запаха

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, жители 10-этажного дома задыхаются от трупного запаха после смерти соседа. Сегодня, 9 декабря, из квартиры выбрасывают мебель. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, труп мужчины с гнилостными изменениями был обнаружен в квартире еще в августе.
«Соседа с 10 этажа мы не видели с весны. Жил одиноко, злоупотреблял алкоголем. Работал в местном водоканале», — сообщили URA.RU жители третьего подъезда дома №10 по улице Кирова.
Как рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах, тело с гнилостными изменениями было обнаружено еще 22 августа. Точных данных о дате смерти мужчины нет. Труп из квартиры вывезли, а мебель со следами разложения осталась до декабря. По данным судмедэкспертизы, смерть мужчины не носила криминальный характер.
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